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Образование

Стало известно, кто заработал больше всех из ректоров вузов Алтайского края

Стали известны доходы руководителей алтайских вузов за 2019 год. Больше остальных заработали ректоры педуниверситета и классического вуза — около 3,5 млн рублей.

Алтайский государственный университет
Алтайский государственный университет
Фото предоставлены пресс-службой АлтГУ

Декларации опубликованы на сайтах вузов и их учредителей — минобрнауки, минсельхоза, минздрава, минкультуры.

АлтГУ — Сергей Бочаров

Ректор вуза Сергей Бочаров.
Ректор вуза Сергей Бочаров.
Фото: архив Алтайского государственного университета
  • Доход: 3 589 879 рублей,
  • Автомобиль: Toyota Kluger V.

В собственности гараж и погреб, в совместной собственности с супругой квартира и доли еще в трех квартирах.

Президент АлтГУ, бывший ректор Сергей Землюков в 2019 году получил доход 6,8 млн рублей.

АлтГПУ — Ирина Лазаренко

Координатор площадки «Благополучие человека», ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.
Координатор площадки «Благополучие человека», ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.
Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия».
  • Доход: 3 587 636 рублей,
  • Автомобиль: Nissan Qashqai.

В собственности квартира, доля в квартире, в пользовании имеется земельный участок и частный домик.

АГИК — Галина Буевич

Галина Буевич.
Галина Буевич.
Пресс-центр БГД.
  • Доход: 3 084 260 рублей,
  • Автомобиля нет.

В собственности находится квартира и доля в квартире.

АлтГТУ — Андрей Марков

Андрей Марков, ректор АлтГТУ.
Андрей Марков, ректор АлтГТУ.
предоставлено организатором конференции
  • Доход: 2 923 705 рублей,
  • Автомобиль: Toyota RAV4.

В совместной собственности с женой имеет квартиру, долю в квартире и гараж.

АГАУ — Николай Колпаков

Николай Колпаков.
Николай Колпаков.
  • Доход: 2 516 966 рублей,
  • Автомобиль: Hyundai Santa Fe.

Вместе с женой владеет квартирой и долей в квартире.

АГМУ

и.о. ректора Ирина Шереметьева

Ирина Шереметьева.
Ирина Шереметьева.
asmu.ru
  • Доход: 1 146 415 рублей,
  • Автомобиль: BMW X6 xDrive 50i.

В собственности дом, квартира, земельный участок, гараж и нежилое помещение.

Игорь Салдан (руководил вузом до 21 ноября 2019 года)

Игорь Салдан.
Игорь Салдан.
asmu.ru
  • Доход: 2 654 368 рублей,
  • Автомобиля нет.

В собственности жилой дом, земельный участок и квартира.

Ранее о доходах отчитались губернатор Алтайского края и члены правительства, глава Барнаула, главный прокурор и следователь.

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