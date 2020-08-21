Стало известно, кто заработал больше всех из ректоров вузов Алтайского края

Декларации опубликованы на сайтах вузов и их учредителей — минобрнауки, минсельхоза, минздрава, минкультуры.
АлтГУ — Сергей Бочаров
- Доход: 3 589 879 рублей,
- Автомобиль: Toyota Kluger V.
В собственности гараж и погреб, в совместной собственности с супругой квартира и доли еще в трех квартирах.
Президент АлтГУ, бывший ректор Сергей Землюков в 2019 году получил доход 6,8 млн рублей.
АлтГПУ — Ирина Лазаренко
- Доход: 3 587 636 рублей,
- Автомобиль: Nissan Qashqai.
В собственности квартира, доля в квартире, в пользовании имеется земельный участок и частный домик.
АГИК — Галина Буевич
- Доход: 3 084 260 рублей,
- Автомобиля нет.
В собственности находится квартира и доля в квартире.
АлтГТУ — Андрей Марков
- Доход: 2 923 705 рублей,
- Автомобиль: Toyota RAV4.
В совместной собственности с женой имеет квартиру, долю в квартире и гараж.
АГАУ — Николай Колпаков
- Доход: 2 516 966 рублей,
- Автомобиль: Hyundai Santa Fe.
Вместе с женой владеет квартирой и долей в квартире.
АГМУ
и.о. ректора Ирина Шереметьева
- Доход: 1 146 415 рублей,
- Автомобиль: BMW X6 xDrive 50i.
В собственности дом, квартира, земельный участок, гараж и нежилое помещение.
Игорь Салдан (руководил вузом до 21 ноября 2019 года)
- Доход: 2 654 368 рублей,
- Автомобиля нет.
В собственности жилой дом, земельный участок и квартира.
Ранее о доходах отчитались губернатор Алтайского края и члены правительства, глава Барнаула, главный прокурор и следователь.