Стало известно, кто заработал больше всех из ректоров вузов Алтайского края

Стали известны доходы руководителей алтайских вузов за 2019 год. Больше остальных заработали ректоры педуниверситета и классического вуза — около 3,5 млн рублей.

Декларации опубликованы на сайтах вузов и их учредителей — минобрнауки, минсельхоза, минздрава, минкультуры.

АлтГУ — Сергей Бочаров

Ректор вуза Сергей Бочаров. Фото: архив Алтайского государственного университета

Доход: 3 589 879 рублей,

Автомобиль: Toyota Kluger V.

В собственности гараж и погреб, в совместной собственности с супругой квартира и доли еще в трех квартирах.

Президент АлтГУ, бывший ректор Сергей Землюков в 2019 году получил доход 6,8 млн рублей.

АлтГПУ — Ирина Лазаренко

Координатор площадки «Благополучие человека», ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко. Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия».

Доход: 3 587 636 рублей,

Автомобиль: Nissan Qashqai.

В собственности квартира, доля в квартире, в пользовании имеется земельный участок и частный домик.

АГИК — Галина Буевич

Галина Буевич. Пресс-центр БГД.

Доход: 3 084 260 рублей,

Автомобиля нет.

В собственности находится квартира и доля в квартире.

АлтГТУ — Андрей Марков

Андрей Марков , ректор АлтГТУ. предоставлено организатором конференции

Доход: 2 923 705 рублей,

Автомобиль: Toyota RAV4.

В совместной собственности с женой имеет квартиру, долю в квартире и гараж.

АГАУ — Николай Колпаков

Николай Колпаков.

Доход: 2 516 966 рублей,

Автомобиль: Hyundai Santa Fe.

Вместе с женой владеет квартирой и долей в квартире.

АГМУ

и.о. ректора Ирина Шереметьева

Ирина Шереметьева. asmu.ru

Доход: 1 146 415 рублей,

Автомобиль: BMW X6 xDrive 50i.

В собственности дом, квартира, земельный участок, гараж и нежилое помещение.

Игорь Салдан ( руководил вузом до 21 ноября 2019 года)

Игорь Салдан. asmu.ru

Доход: 2 654 368 рублей,

Автомобиля нет.

В собственности жилой дом, земельный участок и квартира.

Ранее о доходах отчитались губернатор Алтайского края и члены правительства, глава Барнаула, главный прокурор и следователь.