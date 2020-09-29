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Экономика

Россияне назвали недостижимые зарплаты для жизни по-человечески

Большинство россиян уверены, что для нормальной жизни нужно зарабатывать не менее 50 тыс. рублей в месяц, однако выживают они на гораздо меньшие суммы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Webbankir.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

Респондентов спросили, сколько денег им нужно зарабатывать, чтобы жить нормально.

«Больше трети опрошенных (31,2%), считают, что для этого нужно 50−70 тыс. рублей в месяц. Четверть (25%) назвали сумму в 70−100 тыс. рублей», — выяснили специалисты финансовой онлайн-платформы.

Для 15,3% респондентов нормальная жизнь требует 100 тыс. рублей. Половину от этой суммы — 35−50 тысяч — достаточной считают 22,6% россиян.

5,4% опрошенных уверены, что им хватит 20−35 тыс. рублей в месяц. И лишь 0,5% россиян отметили, что для нормальной жизни хватит менее 20 тысяч.

«При этом большинство респондентов (90,9%) во всех регионах констатировали, что их реальный доход не соответствует желаемому. А 48,5% признают, что это несоответствие разительно», — отмечается в исследовании.

Компания проводила опрос с 24 по 28 сентября, в нем приняли участие более 1600 жителей со всей России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что зарплаты ниже МРОТ противоречат Конституции и являются недопустимыми. Накануне он увеличил зарплаты главному следователю, генпрокурору и чиновникам.

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