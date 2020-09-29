Россияне назвали недостижимые зарплаты для жизни по-человечески

Большинство россиян уверены, что для нормальной жизни нужно зарабатывать не менее 50 тыс. рублей в месяц, однако выживают они на гораздо меньшие суммы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Webbankir.

Респондентов спросили, сколько денег им нужно зарабатывать, чтобы жить нормально.

«Больше трети опрошенных (31,2%), считают, что для этого нужно 50−70 тыс. рублей в месяц. Четверть (25%) назвали сумму в 70−100 тыс. рублей», — выяснили специалисты финансовой онлайн-платформы.

Для 15,3% респондентов нормальная жизнь требует 100 тыс. рублей. Половину от этой суммы — 35−50 тысяч — достаточной считают 22,6% россиян.

5,4% опрошенных уверены, что им хватит 20−35 тыс. рублей в месяц. И лишь 0,5% россиян отметили, что для нормальной жизни хватит менее 20 тысяч.

«При этом большинство респондентов (90,9%) во всех регионах констатировали, что их реальный доход не соответствует желаемому. А 48,5% признают, что это несоответствие разительно», — отмечается в исследовании.

Компания проводила опрос с 24 по 28 сентября, в нем приняли участие более 1600 жителей со всей России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что зарплаты ниже МРОТ противоречат Конституции и являются недопустимыми. Накануне он увеличил зарплаты главному следователю, генпрокурору и чиновникам.