Алтайский край показал самый заметный рост цен на сахар и гречку в России

В марте 2020 года среди продовольственных товаров в России больше всего выросли цены на сахар, отдельные виды овощей и фруктов, а также гречневую крупу. В Алтайском крае цены показали наибольший рост, отмечают в Росстате.

Подорожание сахара произошло практически во всех регионах. Наибольший рост цен отмечался в Чувашской Республике и Алтайском крае — на 27,5% и 26,2% соответственно.

Существенно подорожала гречка — на 6,2%. Заметнее всего цены выросли в Республике Башкортостан и Алтайском крае — на 13,8% и 13,7% соответственно.

Какие фрукты и овощи подорожали

Торговля овощами и фруктами Дмитрий Лямзин

помидоры +14,9%,

лук репчатый +14,1%,

морковь +9,4%,

чеснок +8,9%,

лимоны +7,8%,

виноград +6,7%,

картофель +6,1%,

капуста белокочанная +5,4%,

яблоки +5,3%.

В то же время огурцы подешевели на 16,4%, апельсины — на 2,5%.

На 1,8−2,4% стали дороже куры охлажденные и мороженые, мука, макаронные изделия и рис, на 1,1−1,6% - говядина и свинина (кроме бескостного мяса), консервы мясные, рыба живая и охлажденная, соль поваренная, овсяные хлопья «Геркулес», горох и фасоль.

На 0,1−0,3% подешевели мороженая неразделанная рыба, национальные сыры и брынза, пшено, перец черный (горошек) и какао.

Как ранее писал altapress.ru, 14 марта единственный на Алтае сахарный завод, находящийся в селе Черемное Павловского района, закончил сезон переработки сахарной свеклы. Результаты рекордные — 189 тысячи тонн сахара, что на 35,8% выше уровня сезона 2018 — 2019 годов.