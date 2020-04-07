Алтайский край показал самый заметный рост цен на сахар и гречку в России

Подорожание сахара произошло практически во всех регионах. Наибольший рост цен отмечался в Чувашской Республике и Алтайском крае — на 27,5% и 26,2% соответственно.
Существенно подорожала гречка — на 6,2%. Заметнее всего цены выросли в Республике Башкортостан и Алтайском крае — на 13,8% и 13,7% соответственно.
Какие фрукты и овощи подорожали
- помидоры +14,9%,
- лук репчатый +14,1%,
- морковь +9,4%,
- чеснок +8,9%,
- лимоны +7,8%,
- виноград +6,7%,
- картофель +6,1%,
- капуста белокочанная +5,4%,
- яблоки +5,3%.
В то же время огурцы подешевели на 16,4%, апельсины — на 2,5%.
На 1,8−2,4% стали дороже куры охлажденные и мороженые, мука, макаронные изделия и рис, на 1,1−1,6% - говядина и свинина (кроме бескостного мяса), консервы мясные, рыба живая и охлажденная, соль поваренная, овсяные хлопья «Геркулес», горох и фасоль.
На 0,1−0,3% подешевели мороженая неразделанная рыба, национальные сыры и брынза, пшено, перец черный (горошек) и какао.
Как ранее писал altapress.ru, 14 марта единственный на Алтае сахарный завод, находящийся в селе Черемное Павловского района, закончил сезон переработки сахарной свеклы. Результаты рекордные — 189 тысячи тонн сахара, что на 35,8% выше уровня сезона 2018 — 2019 годов.