Алтайский край получит более 63 млрд рублей от российского правительства

Из них на горячее школьное питание учеников начальных классов выделяют 1,17 млрд рублей.
1,5 млрд отправится в развитие первичного звена здравоохранения.
670 млн рублей — на развитие малых форм хозяйствования в сфере АПК, 663 млн — на улучшение городской среды и так далее.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что «тема поддержки регионов будет продолжена в постановлении Государственной Думы к третьему чтению, над которым сейчас работают депутаты». Там зафиксируют задачи, которые необходимо решить в ходе исполнения бюджета.
В окончательном чтении проект бюджета РФ планируют принять 26 ноября.
29 октября в Алтайском крае приняли региональный бюджет на 2021 год и на плановый период до 2023 года.