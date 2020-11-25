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Экономика

Алтайский край получит более 63 млрд рублей от российского правительства

Госдума и правительство России распределили полтора триллиона рублей межбюджетных трансфертов между регионами. Алтайскому краю направят более 63 млрд рублей, пишет «Алтайская правда».

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Дмитрий Кудрявцев

Из них на горячее школьное питание учеников начальных классов выделяют 1,17 млрд рублей.

1,5 млрд отправится в развитие первичного звена здравоохранения.

670 млн рублей — на развитие малых форм хозяйствования в сфере АПК, 663 млн — на улучшение городской среды и так далее.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что «тема поддержки регионов будет продолжена в постановлении Государственной Думы к третьему чтению, над которым сейчас работают депутаты». Там зафиксируют задачи, которые необходимо решить в ходе исполнения бюджета.

В окончательном чтении проект бюджета РФ планируют принять 26 ноября.

29 октября в Алтайском крае приняли региональный бюджет на 2021 год и на плановый период до 2023 года.

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