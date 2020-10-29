В Алтайском крае приняли проект бюджета на 2021 год и плановый период

Центральным вопросом сессии Алтайского краевого Заксобрания стало рассмотрение бюджета края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Законопроект приняли в первом чтении.

Об основных показателя бюджета проинформировал министр финансов региона Даниил Ситников.

Доходы

Так, общий объем доходов в 2021 году планируется в сумме 106 млрд 595 млн рублей. В том числе собственные доходы запланированы в объеме 58 млрд 273 млн рублей, что на 3% выше текущего года. Поступления из федерального бюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 47 млрд 996 млн рублей.

Общий объем доходов краевого бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов составит 105 млрд 911 млн рублей и 105 млрд 23 млн рублей соответственно.

Расходы

Расходы краевого бюджета на 2021 год запланированы в сумме 112 млрд 422 млн рублей.

Содержание и функционирование отраслей социальной сферы займет 74% расходной части бюджета.

Бюджет. Pixabay.com

Расходы краевого бюджета запланированы в объеме 108 млрд 148 млн рублей в 2022 году и 109 млрд 351 млн рублей в 2023 году.

Дефицит

Краевой бюджет прогнозируется с предельным уровнем дефицита в размере 5 млрд 827 млн рублей.

Спикер АКЗС Александр Романенко попросил коллег при подготовке ко второму чтению обратить особое внимание на область здравоохранения, сделать анализ ситуации 2020 года и учесть все поправки, поступившие от депутатов.

Ранее сообщалось, что в бюджет Алтайского края предложили добавить денег на медицину -1,5 млрд рублей.