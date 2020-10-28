В бюджет Алтайского края предложили добавить денег на медицину

Денег на развитие медицины, местные инициативы и дороги предложили добавить в бюджет Алтайского края на 2021 год, сообщает официальный сайт региона.

С такой инициативой выступила «Единая Россия». По мнению партии, проект бюджета должен предусматривать индексацию соцвыплат, поддержку местных бюджетов и инициатив, льготы для малого бизнеса и не только.

Секретарь реготделения ЕР, председатель АКЗС Александр Романенко назвал индексацию всех соцвыплат принципиальным предложением.

«Что касается здравоохранения, то мы сегодня с удовлетворением слышим, что федеральным центром принято решение по модернизации первичного звена медицины — Алтайский край получит 1,5 миллиарда рублей на эти цели», — подчеркнул Романенко.

Также он предложил рассмотреть лекарственное обеспечение, кадрововый вопрос здравоохранения и материально-техническую сторону алтайской медицины.

Врач в больнице. Медицина. CC0

«Необходимо продолжить работу, включить укрепление здравоохранения региона в адресную инвестиционную программу на 2021 год», — добавил глава АКЗС.

Еще одно ключевое предложение — сохранение объема финансирования работ по благоустройству дворов и общественных территорий по проекту «Городская среда».

Дело в том, что федеральный центр сократил ассигнования. В связи с этим ЕР предложила компенсировать недостающую сумму из краевого бюджета, чтобы она осталась на уровне текущего года — 760 млн рублей.

Среди других предложений: дотации на сбалансированность местных бюджетов, увеличение дотации на завершение реализации «мусорной» реформы и другие.

Напомним, бюджет Алтайского края на 2021 год в первом чтении рассмотрят на заседании АКЗС 29 октября.