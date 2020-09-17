Внезапно разбогатели. Алтайский край получил из Москвы колоссальный объем денег

Вопрос исполнения краевого бюджета в первом полугодии 2020 года рассматривался на заседании правительства 16 сентября.
Основные докладчики — министр финансов Даниил Ситников и руководитель краевой налоговой службы Юрий Куриленко — сыпали цифрами, каждая из которых подтверждала, что с алтайским кошельком все нормально. Он не похудел, из него ничего не украли.
Исполнение краевого консолидированного бюджета (краевой плюс все муниципальные) за шесть месяцев составило 65,6 млрд рублей по доходам и 64,2 млрд рублей по расходам. При этом 50,7 млрд были направлены на нужды социальной сферы.
Если же говорить исключительно о краевом бюджете, то за полгода его доходы составили 57,7 млрд рублей, а расходная часть — 55,7 млрд.
Юрий Куриленко своим выступлением еще раз подтвердил, что в коронавирусный кризис жители, предприятия и организации Алтайского края стали платить налоги гораздо лучше. Рост поступлений в бюджет произошел по налогу на прибыль организаций (+ 514 млн рублей к уровню 2019 года), налога на добычу полезных ископаемых (+ 30,6 млн рублей) и даже по акцизам на пиво (+ 34 млн рублей).
В целом же собираемость налогов в Алтайском крае за шесть месяцев увеличилась на 1 млрд рублей или на 1,5%, если сравнивать ее с прошлым годом. Вот такие экономические парадоксы ограниченного режима работы и самоизоляции.
А ведь перед началом ковидных ограничений чиновники и депутаты краевого парламента говорили о том, что пандемия может сократить бюджетные параметры примерно на четверть. И еще нужно учесть, что изначально главный финансовый документ региона был сверстан с дефицитом в 6 млрд рублей. Думали, что финансовая дыра увеличится, а ее — нет.
Но оказалось, что залатать дыру помогли в большей степени безвозмездные (!) поступления из федерального бюджета. Кремль выделил Алтаю в первые полгода 31 млрд рублей, в то время, как сам край собрал около 25 млрд.
Кроме того, решением председателя правительства России Михаила Мишустина Алтайскому краю выделено дополнительно 17,9 млрд рублей для окончательной победы (во всех смыслах, в том числе и экономическом) над коронавирусом. Из этой суммы только 6 млрд будут направлены непосредственно на медицину. А что делать с остальными?
Ответ был готов у губернатора Виктора Томенко. Он заявил, что в регионе надо, с одной стороны, стимулировать эффективное возвращение бизнеса к нормальной работе, а с другой, — выполнять все ключевые инвестиционные программы. В том числе по нацпроектам и КАИП.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Нам надо своевременно и в полном объеме освоить все эти средства. Но так, чтобы не нарушить закон и достигнуть целей, прописанных в национальных проектах, краевых программах и других документах.
Когда губернатор произносил эту завершающую фразу на правительственном заседании, на его лице не было и тени печали. С деньгами в крае, судя по настроению чиновников, все в порядке. Осталось дождаться, что будет с эффективностью расходов.