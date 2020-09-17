Внезапно разбогатели. Алтайский край получил из Москвы колоссальный объем денег

Не было бы счастья, да несчастье помогло — такой пословицей можно охарактеризовать ситуацию с исполнением краевого бюджета 2020 года в Алтайском крае. Вопреки скептическим прогнозам, региональная казна не сократилась на 25%, а существенно наполнилась. Из федерального бюджета на реализацию дополнительных мер по противодействию коронавирусу в Барнаул направили более 17 млрд рублей. «Объем средств получен колоссальный. Надо понять, что с ними делать», — признался министр финансов Даниил Ситников.

Вопрос исполнения краевого бюджета в первом полугодии 2020 года рассматривался на заседании правительства 16 сентября.

Основные докладчики — министр финансов Даниил Ситников и руководитель краевой налоговой службы Юрий Куриленко — сыпали цифрами, каждая из которых подтверждала, что с алтайским кошельком все нормально. Он не похудел, из него ничего не украли.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Данил Ситников. Анна Зайкова

Исполнение краевого консолидированного бюджета (краевой плюс все муниципальные) за шесть месяцев составило 65,6 млрд рублей по доходам и 64,2 млрд рублей по расходам. При этом 50,7 млрд были направлены на нужды социальной сферы.

Если же говорить исключительно о краевом бюджете, то за полгода его доходы составили 57,7 млрд рублей, а расходная часть — 55,7 млрд.

Юрий Куриленко. Анна Зайкова.

Юрий Куриленко своим выступлением еще раз подтвердил, что в коронавирусный кризис жители, предприятия и организации Алтайского края стали платить налоги гораздо лучше. Рост поступлений в бюджет произошел по налогу на прибыль организаций (+ 514 млн рублей к уровню 2019 года), налога на добычу полезных ископаемых (+ 30,6 млн рублей) и даже по акцизам на пиво (+ 34 млн рублей).

В целом же собираемость налогов в Алтайском крае за шесть месяцев увеличилась на 1 млрд рублей или на 1,5%, если сравнивать ее с прошлым годом. Вот такие экономические парадоксы ограниченного режима работы и самоизоляции.

А ведь перед началом ковидных ограничений чиновники и депутаты краевого парламента говорили о том, что пандемия может сократить бюджетные параметры примерно на четверть. И еще нужно учесть, что изначально главный финансовый документ региона был сверстан с дефицитом в 6 млрд рублей. Думали, что финансовая дыра увеличится, а ее — нет.

Бюджет Алтайского края Алтайское краевое законодательное собрание

Но оказалось, что залатать дыру помогли в большей степени безвозмездные (!) поступления из федерального бюджета. Кремль выделил Алтаю в первые полгода 31 млрд рублей, в то время, как сам край собрал около 25 млрд.

Кроме того, решением председателя правительства России Михаила Мишустина Алтайскому краю выделено дополнительно 17,9 млрд рублей для окончательной победы (во всех смыслах, в том числе и экономическом) над коронавирусом. Из этой суммы только 6 млрд будут направлены непосредственно на медицину. А что делать с остальными?

Ответ был готов у губернатора Виктора Томенко. Он заявил, что в регионе надо, с одной стороны, стимулировать эффективное возвращение бизнеса к нормальной работе, а с другой, — выполнять все ключевые инвестиционные программы. В том числе по нацпроектам и КАИП.

Владимир Путин встретился с Виктором Томенко. kremlin.ru

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Нам надо своевременно и в полном объеме освоить все эти средства. Но так, чтобы не нарушить закон и достигнуть целей, прописанных в национальных проектах, краевых программах и других документах.

Когда губернатор произносил эту завершающую фразу на правительственном заседании, на его лице не было и тени печали. С деньгами в крае, судя по настроению чиновников, все в порядке. Осталось дождаться, что будет с эффективностью расходов.