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8 февраля 0°C

Алтайский край получит 100 млрд рублей как отстающий регион

Правительство РФ планирует направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями, сообщил ТАСС. Алтайский край входит в их число.

Деньги.
Деньги.
СС0

Решение о выделении 50 млрд на первом этапе уже принято, рассказал 7 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин,
вице-премьер:

— Председателем правительства принято решение, что по 10 регионам, где наиболее сложное бюджетное обеспечение, выделено первым этапом 50 млрд рублей, вторым этапом планируется еще 50 млрд рублей.

Сейчас мы по этим регионам запросили программы: на что эти деньги будут направлены, есть ли в наличие проектно-сметная документация и реальные сроки, когда будут реализованы те или иные программы.

В декабре 2019 года губернатор Виктор Томенко в интервью ТАСС рассказал, что регион рассчитывает получить 150 млрд рублей, но «даже 10 на дороге не валяются».

Ранее предполагалось, что за пять лет Алтайский край получит 10 млрд рублей из федерального бюджета. Однако бывший куратор края в правительстве Максим Топилин разработал программу на 150 млрд, сообщил Томенко. Ее внесли на рассмотрение.

В июне 2019 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбрано 10 регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор.

В список отстающих регионов вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия.

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