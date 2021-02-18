Алтайский край попал в число регионов, где сильно подорожала еда

За год продукты в крае подорожали на 7,59%.
Среди сибирских регионов Алтайский край обогнали Хакасия (+9,04%), Тува (+7,77%) и Омская область (+7,67%).
Менее всего из числа регионов СФО продукты подорожали в Томской (+4,7%) и Новосибирской (+5,3%) областях.
Всего в России за год потребительские цены на продовольственные товары увеличились на 7%, обогнав инфляцию. В Сибири за год цены на продукты выросли на 6,33%.
Ранее сообщалось, что российские мясопереработчики добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на 10−15% на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски.