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Экономика

Алтайский край попал в число регионов, где сильно подорожала еда

Алтайский край оказался в числе российских регионов, где эксперты отмечают наибольший рост цен на еду, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Продукты. Рынок.
Продукты. Рынок.
unsplash.com

За год продукты в крае подорожали на 7,59%.

Среди сибирских регионов Алтайский край обогнали Хакасия (+9,04%), Тува (+7,77%) и Омская область (+7,67%).

Менее всего из числа регионов СФО продукты подорожали в Томской (+4,7%) и Новосибирской (+5,3%) областях.

Всего в России за год потребительские цены на продовольственные товары увеличились на 7%, обогнав инфляцию. В Сибири за год цены на продукты выросли на 6,33%.

Ранее сообщалось, что российские мясопереработчики добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на 10−15% на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски.

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