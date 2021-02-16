В России предложили поднять цены на колбасу и сосиски. Покупатели придумали симметричный ответ

Российские мясопереработчики добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на 10−15% на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски, пишет « Коммерсант ».

Производители аргументируют свои запросы подорожанием свинины и мяса курицы. Однако крупные игроки сомневаются, что государство позволит им поднять цены.

«В Минсельхозе не видят оснований для этого, отмечая, наоборот, снижение стоимости мяса», — отмечает издание.

Между тем, по словам крупного переработчика, если в феврале 2020 года 1 кг тушки бройлера первой категории стоил 87−92 руб., то сегодня — 134−138 руб., а свинина на кости со 119 руб. подорожала до тех же 134−138.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сомневается, что рост цены на свинину — основная причина, из-за которой переработчики намерены повысить цены на готовую продукцию.

По его словам, несмотря на повышение цен на 10% в феврале, сейчас тушка свинины стоит дешевле, чем летом 2019 и 2020 годов.

Колбаса. Анна Зайкова

При этом, уточняет Юшин, в структуре расходов переработчиков повышаются цены на другую продукцию — специи, которые привязаны к валюте, оболочку и упаковку, транспорт и электроэнергию.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отметил, что мясо цыпленка-бройлера дорожает из-за фиксации стоимости комбикорма на высокой планке — в среднем 18 тыс. руб. за тонну. Кроме того, распространяется птичий грипп.

В соцсетях российские покупатели предложили симметричный ответ производителям.

«Надо меньше есть колбасу, будет затоваривание, цены снизятся и картельный сговор даст трещину», — пишут люди, отмечая «критическое снижение качества» при росте стоимости.

Кстати, ранее ценами на корма и птичьим гриппом объяснили резкий рост стоимости яиц в России.