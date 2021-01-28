Цены на яйца резко выросли «по ряду причин». Ранее их хотели заморозить

Вспышки птичьего гриппа на юге России и закрытие ряда птицефабрик привели к снижению активности поставщиков куриных яиц и росту цен.

«Самая дешевая продукция категории С2 в центре страны у поставщиков 27 января стоила от 59,9 руб. за десять штук, что на 19% выше обычного уровня», — отмечает издание.

С начала 2021 года вспышки вируса выявили в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области. Ситуацию усугубляет и то, что вспышки фиксируют еще и в Астраханской, Самарской, Саратовской областях и Татарстане.

Как отметила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, рост цен наблюдается не во всех сегментах и связан с объективными причинами — увеличением стоимости кормов, витаминов и минеральных добавок.

По данным издания, птицеводческие предприятия уже просят правительство не вводить регулирование цен, указывая на объективный характер подорожания яиц и предупреждая о рисках дефицита.

Ранее сообщали, что после масла и сахара власти намерены заморозить цены на яйца и макароны.