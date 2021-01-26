Эксперты: регулирование цен может спровоцировать дефицит продуктов

«Это — вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения», — говорится в экономическом мониторинге ведомства.

Авторы доклада поясняют тезис: «Производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль. В связи с этим производители могут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен».

По мнению аналитиков, существует вероятность возникновения ажиотажного спроса на товары по сниженным ценам, что спровоцирует дефицит и будет побуждать торговые сети и производителей поднимать цены, вопреки взятым на себя обязательствам.

Также после отмены ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами, пишет bfm.ru.

Продукты. Рынок. unsplash.com

В ведомстве подчеркивают — меры по регулированию цен должны носить строго кратковременный характер, а правительству необходимо внимательно следить за ситуацией на рынке.

Между тем стало известно, что Минсельхоз не обсуждает введение дополнительных ограничений для стабилизации цен на продукты питания.

Ранее сообщалось, что после масла и сахара власти намерены заморозить цены на яйца и макароны. В первые две недели года макароны выросли в цене на 8% (оптовая или розничная цена, она не уточнила), а яйца у производителей — на 30%.

В декабре сообщалось, что Минпромторг «заморозит» розничные цены на масло и сахар только в пределах Урала. Закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло решили зафиксировать с 1 января 2021 года.

Поводом стала критика со стороны президента России Владимира Путина, потребовавшего за неделю решить вопрос с нормализацией цен.