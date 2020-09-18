Алтайский край рискует сорвать исполнение поручения Путина по запуску ЦУР

В Алтайском крае только на подготовительном этапе находится проект Центра управления регионом (ЦУР), который необходимо запустить через 2,5 месяца, сообщает « ФедералПресс ».

Об этом заявил директор проектов АНО «Диалог» Анатолий Курманов на всероссийском форуме «Проф IT 2020» в Красноярске.

Поручение о создании ЦУР до 1 декабря 2020 года подготовил президент России Владимир Путин в марте, «Диалог» выступает оператором этого процесса.

По словам Курманова, три региона находятся в зоне риска неисполнения поручения — Смоленская и Тверская области и Чукотская АО, где готовность 8%, 6% и 6% соответственно.

Еще восемь регионов находятся лишь на подготовительном этапе: Алтайский край (23%), Санкт-Петербург (33%), Омская область (25%), Астраханская область (24%), Республика Дагестан (23%), Ивановская область (22%), Краснодарский край (19%) и Владимирская область (13%).

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«Это данные на сегодняшний день, но расслабляться никому не следует. Никто не гарантирует, что те, кто сегодня на подготовительном этапе, завтра могут оказаться в зоне риска», — подчеркнул Курманов.

Остальные регионы находятся уже на этапе реализации и даже завершения — степень готовности от 37% до 93%.

Лидеры по исполнению поручения Путина — Нижегородская, Калужская, Белгородская, Липецкая область и Мордовия (готовы к запуску ЦУР на 85% и более).

Ранее Путин поручил к осени создать в Алтайском крае новый национальный парк.