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Экономика

Алтайский край рискует сорвать исполнение поручения Путина по запуску ЦУР

В Алтайском крае только на подготовительном этапе находится проект Центра управления регионом (ЦУР), который необходимо запустить через 2,5 месяца, сообщает «ФедералПресс».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Об этом заявил директор проектов АНО «Диалог» Анатолий Курманов на всероссийском форуме «Проф IT 2020» в Красноярске.

Поручение о создании ЦУР до 1 декабря 2020 года подготовил президент России Владимир Путин в марте, «Диалог» выступает оператором этого процесса.

По словам Курманова, три региона находятся в зоне риска неисполнения поручения — Смоленская и Тверская области и Чукотская АО, где готовность 8%, 6% и 6% соответственно.

Еще восемь регионов находятся лишь на подготовительном этапе: Алтайский край (23%), Санкт-Петербург (33%), Омская область (25%), Астраханская область (24%), Республика Дагестан (23%), Ивановская область (22%), Краснодарский край (19%) и Владимирская область (13%).

Экономика. Инвестиции.
Экономика. Инвестиции.
СС0

«Это данные на сегодняшний день, но расслабляться никому не следует. Никто не гарантирует, что те, кто сегодня на подготовительном этапе, завтра могут оказаться в зоне риска», — подчеркнул Курманов.

Остальные регионы находятся уже на этапе реализации и даже завершения — степень готовности от 37% до 93%.

Лидеры по исполнению поручения Путина — Нижегородская, Калужская, Белгородская, Липецкая область и Мордовия (готовы к запуску ЦУР на 85% и более).

Ранее Путин поручил к осени создать в Алтайском крае новый национальный парк.

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