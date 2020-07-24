Путин поручил к осени создать в Алтайском крае новый национальный парк

Президент Владимир Путин поручил организовать на территории Алтайского края национальный парк «Салаир». Ответственными за работу назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, сообщает ОНФ .

«Правительству Российской Федерации подготовить при участии правительства Алтайского края и издать нормативный правовой акт, предусматривающий создание на территории Алтайского края национального парка „Салаир“», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Список сформирован после встречи Путина с участниками акции «МыВместе», которая прошла 26 июня.

Срок исполнения поручения: 1 октября 2020 года.

В национальный парк войдут территории, расположенные в трех районах: Заринском, Ельцовском и Тогульском. Известно также, что в состав нацпарка будут включены территории трех ныне существующих заказников.

Чуть раньше общественник Алексей Грибков сообщал на своей странице в Facebook, что проект постановления правительства России о создании на территории Алтайского края национального парка «Салаир» («Тогул») уже одобрен на региональном уровне и проходит все необходимые согласования на федеральном уровне.

Площадь национального парка 161 220 га.

У создания этого парка есть как противники, так и сторонники. В частности, местные жители опасались, что им запретят собирать в лесу грибы, ягоды, папоротник и орехи. Другие отвечали: никто не планирует запретить в нацпарке всю хозяйственную деятельность.