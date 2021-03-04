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Экономика

Алтайский край сохранил позицию самого низкозарплатного в Сибири

Зарплаты жителей Алтайского края по итогам 2020 года вновь оказались ниже, чем во всех других субъектах. От лидера рейтинга край отстает на 24 тыс. рублей. Данные по СФО опубликовал Новосибирскстат.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

В среднем по Сибири средняя заработная плата в 2020 году составила 43 897 рублей.

Больше всех зарабатывают жители Красноярского края (53,9 тыс. рублей), Иркутской (49,6 тыс. рублей) и Томской областей (47,3 тыс. рублей), Тывы (43,9 тыс. рублей), а также Хакасии (43,5 тыс. рублей).

Это объясняют особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной районного коэффициента.

В Кузбассе средняя з/п составила 43,4 тыс. рублей, в Новосибирской области — 41,1 тыс. рублей.

Работники в Омской области получают 37,4 тыс. рублей, в Республике Алтай — 36,1 тыс. рублей.

Замыкает список Алтайский край со средней зарплатой в 29,9 тыс. рублей. При этом, как накануне сообщал Алтайкрайстат, за 2020 год зарплата выросла на 7,2%.

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