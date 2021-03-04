Алтайский край сохранил позицию самого низкозарплатного в Сибири

В среднем по Сибири средняя заработная плата в 2020 году составила 43 897 рублей.
Больше всех зарабатывают жители Красноярского края (53,9 тыс. рублей), Иркутской (49,6 тыс. рублей) и Томской областей (47,3 тыс. рублей), Тывы (43,9 тыс. рублей), а также Хакасии (43,5 тыс. рублей).
Это объясняют особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной районного коэффициента.
В Кузбассе средняя з/п составила 43,4 тыс. рублей, в Новосибирской области — 41,1 тыс. рублей.
Работники в Омской области получают 37,4 тыс. рублей, в Республике Алтай — 36,1 тыс. рублей.
Замыкает список Алтайский край со средней зарплатой в 29,9 тыс. рублей. При этом, как накануне сообщал Алтайкрайстат, за 2020 год зарплата выросла на 7,2%.