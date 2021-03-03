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Экономика

Стал известен размер средней зарплаты в Алтайском крае в 2020 году

Средняя зарплата за 2020 год в Алтайском крае выросла на 7,2%, говорится в данных Алтайкрайстата.

Финансы, доходы.
Финансы, доходы.
СС0

За январь-декабрь 2020 года заработная плата работников предприятий и организаций региона, включая малое предпринимательство, не дотянула 30 тыс. рублей, составив 29 983 рубля.

Реальная заработная плата (то есть рассчитанная с учетом индекса потребительских цен) за 2020 года выросла на 3,6%.

Ранее Фонд развития гражданского общества составил рейтинг социального благополучия регионов, в который Алтайский край не попал. Главными критерием, по которому исследовали благополучие, стало отношение ежемесячной средней зарплаты к стоимости потребительской корзины.

На последнем месте в рейтинге — Карелия и Башкирия. В первом регионе средняя зарплата 44 тыс. при прожминимуме в 17,9 тыс., а во втором — 38,3 тыс. при 15,6 тыс. рублей.

В Алтайском крае с 1 января размер прожиточного минимума на душу населения установили на уровне 10 665 рублей.

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