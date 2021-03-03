Стал известен размер средней зарплаты в Алтайском крае в 2020 году

За январь-декабрь 2020 года заработная плата работников предприятий и организаций региона, включая малое предпринимательство, не дотянула 30 тыс. рублей, составив 29 983 рубля.
Реальная заработная плата (то есть рассчитанная с учетом индекса потребительских цен) за 2020 года выросла на 3,6%.
Ранее Фонд развития гражданского общества составил рейтинг социального благополучия регионов, в который Алтайский край не попал. Главными критерием, по которому исследовали благополучие, стало отношение ежемесячной средней зарплаты к стоимости потребительской корзины.
На последнем месте в рейтинге — Карелия и Башкирия. В первом регионе средняя зарплата 44 тыс. при прожминимуме в 17,9 тыс., а во втором — 38,3 тыс. при 15,6 тыс. рублей.
В Алтайском крае с 1 января размер прожиточного минимума на душу населения установили на уровне 10 665 рублей.