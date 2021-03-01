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Экономика

В списке не замечен. Алтайский край опять не попал в число регионов с высокой зарплатой

Фонд развития гражданского общества подготовил рейтинг социального благополучия регионов, пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

Главными критерием, согласно которому исследовали социальное благополучие в регионах по итогам 2020 года, стало отношение ежемесячной средней зарплаты к стоимости потребительской корзины.

«Чем больше соотношение, тем выше позиция субъекта в рейтинге. В итоге в топ вошли 37 из 85 российских регионов», — отметили эксперты.

Самую высокую среднюю зарплату получают в Магаданской области — 127 тыс. рублей, далее Чукотский автономный округ — 117 тысяч, на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ — 96,6 тыс. рублей.

Причем в Магаданской области прожиточный минимум 23,6 тыс. рублей (разница более 100 тысяч), а на Чукотке — 28,4 тыс.

Москва заняла четвертую строчку — 95 тыс. рублей при прожминимуме в 23,8 тыс. В десятку также попал Санкт-Петербург — 65,4 тыс. рублей при минимуме в 18,4 тыс.

На последнем месте в рейтинге (где 37 позиций) — Карелия и Башкирия. В первом регионе средняя зарплата 44 тысячи при прожминимуме в 17,9 тыс., а во втором — 38,3 тыс. при 15,6 тыс. рублей.

Алтайский край в рейтинг соцблагополучия не попал. Следовательно, здесь еще более минимальное отношение ежемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины, чем в регионах на последнем месте в списке.

По мнению экспертов, решить проблему неравенства доходов можно только одним способом — изменить систему перечисления налогов регионами, которые сегодня отдают большую часть заработанных средств в федеральный центр, а взамен получают дотации и трансферты.

«Судя по действиям премьер-министра Михаила Мишустина, правительство эту ситуацию видит и активно занимается ее решением, помогая субъектам в создании рабочих мест и в привлечении инвестиций в региональные проекты. Однако проблемы пространственного развития и его перекосов копятся не один год, поэтому перемены будут зависеть от смелости чиновников», — отметил политолог Леонид Давыдов.

Кстати, накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко сделал смелый шаг и «объявил войну» серым зарплатам, похищающим у государства будущих пенсионеров региона.

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