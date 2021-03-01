В списке не замечен. Алтайский край опять не попал в число регионов с высокой зарплатой

Главными критерием, согласно которому исследовали социальное благополучие в регионах по итогам 2020 года, стало отношение ежемесячной средней зарплаты к стоимости потребительской корзины.

«Чем больше соотношение, тем выше позиция субъекта в рейтинге. В итоге в топ вошли 37 из 85 российских регионов», — отметили эксперты.

Самую высокую среднюю зарплату получают в Магаданской области — 127 тыс. рублей, далее Чукотский автономный округ — 117 тысяч, на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ — 96,6 тыс. рублей.

Причем в Магаданской области прожиточный минимум 23,6 тыс. рублей (разница более 100 тысяч), а на Чукотке — 28,4 тыс.

Москва заняла четвертую строчку — 95 тыс. рублей при прожминимуме в 23,8 тыс. В десятку также попал Санкт-Петербург — 65,4 тыс. рублей при минимуме в 18,4 тыс.

На последнем месте в рейтинге (где 37 позиций) — Карелия и Башкирия. В первом регионе средняя зарплата 44 тысячи при прожминимуме в 17,9 тыс., а во втором — 38,3 тыс. при 15,6 тыс. рублей.

Алтайский край в рейтинг соцблагополучия не попал. Следовательно, здесь еще более минимальное отношение ежемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины, чем в регионах на последнем месте в списке.

По мнению экспертов, решить проблему неравенства доходов можно только одним способом — изменить систему перечисления налогов регионами, которые сегодня отдают большую часть заработанных средств в федеральный центр, а взамен получают дотации и трансферты.

«Судя по действиям премьер-министра Михаила Мишустина, правительство эту ситуацию видит и активно занимается ее решением, помогая субъектам в создании рабочих мест и в привлечении инвестиций в региональные проекты. Однако проблемы пространственного развития и его перекосов копятся не один год, поэтому перемены будут зависеть от смелости чиновников», — отметил политолог Леонид Давыдов.

Кстати, накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко сделал смелый шаг и «объявил войну» серым зарплатам, похищающим у государства будущих пенсионеров региона.