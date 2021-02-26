Томенко «объявил войну» серым зарплатам, похищающим у государства будущих пенсионеров Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о необходимости дополнительных мер для защиты жителей от неофициальной занятости и серых зарплат, сообщает правительство региона.

Напомним, 25 февраля депутаты АКЗС и глава алтайского Управления по труду и занятости населения Надежда Капура обсудили безработицу в регионе и серые зарплаты.

«Для Алтайского края серая зарплата — это бич. 2020 год показал, что огромное количество работников находится в теневом секторе <…> По оценке органов статистики в крае более 210 тысяч человек, более 23%, находятся в теневом секторе. Это очень высокий показатель», — привела Капура статистику.

После этого, 26 февраля, Томенко принял участие в заседании коллегии прокуратуры Алтайского края, в ходе которого заявил, что борьба с неофициальной занятостью станет для власти одной из приоритетных задач.

Губернатор подчеркнул, что актуальность проблемы особенно обострилась в период пандемии. И сегодня латентная занятость населения попросту бросает вызов всем органам власти.

Он также отметил, что сегодня постоянно появляются сообщения о том, что «люди работают, но не оформлены или получают другую зарплату, отличающуюся от указанной в отчетности».

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: Государство, естественно, не видит этого человека как налогоплательщика, работника, будущего пенсионера.

Зарплата в конверте. pixabay.com.

Томенко подчеркнул, что именно такие работники, которые все свои трудочасы проводят в тени, не смогли воспользоваться мерами поддержки в период пандемии.

«Эту проблему мы должны решать вместе. Необходимо выработать систему мер, чтобы такие явления, как неофициальная занятость, серая зарплата, уходили в прошлое. Ранее масштаб этих проблем казался меньшим, но пандемия выявила серьезный объем», — показал губернатор, какую еще проблему обнажил коронавирус.

Кстати, накануне алтайские профсоюзы попросили главу региона срочно проверить зарплаты бюджетников — доходы растут, но только лишь за счет увеличения нагрузки.

Ранее Томенко «объявил войну» мошенникам, которые тоже активизировались во время ковида и «конвейером» похищают деньги жителей Алтайского края.