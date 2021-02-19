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Жизнь

Алтайские профсоюзы просят Томенко срочно проверить зарплаты бюджетников

Алтайский крайсовпроф предлагает губернатору Виктору Томенко провести внеочередное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и обсудить там реализацию поручений президента. В частности, вопросы зарплаты.

17 декабря 2018 года. Губернатор Виктор Томенко подписывает трехстороннее соглашение о роста зарплаты с профсоюзами и работодателями.
17 декабря 2018 года. Губернатор Виктор Томенко подписывает трехстороннее соглашение о роста зарплаты с профсоюзами и работодателями.
Пресс-служба правительства Алтайского края.

Профсоюзы положительно оценили инициативу президента Владимира Путина, который предложил проверить уровень зарплат бюджетников.

Чтобы помочь Томенко это сделать, в краевой организации профсоюзов перечислили несколько негативных обстоятельств, на фоне которых происходит повышение зарплат.

Например, рост уровня средней зарплаты обеспечивается в большинстве случаев за счет совмещения должностей увеличения объемов нагрузки, во многих организациях рост оплаты труда сопровождается сокращением численности сотрудников.

Зарплата врача.
Зарплата врача.
medrussia.org.

Повышение, например, у работников образования в октябре 2020 года (на 3%), как и в октябре 2019 года (на 4,3%) производилось за счет разовых стимулирующих выплат и так далее.

«Алтайский крайсовпроф, краевые организации профсоюзов образования, здравоохранения, культуры и государственных учреждений выражают уверенность, что учет комплекса указанных проблем, связанных с заработной платой работников бюджетных отраслей, позволит правительству Алтайского края провести более достоверный анализ ситуации, сформулировать предложения по коррекции и объективному изменению ситуации с оплатой труда», — говорится в сообщении организации.

Как сообщалось ранее, по итогам 11 месяцев 2020 года среднемесячная зарплата в Алтайском крае составила 29 057 рублей.

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