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Жизнь

Томенко «объявил войну» мошенникам, похищающим деньги жителей Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о необходимости дополнительных мер для защиты жителей от мошенников, сообщает правительство региона.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
пресс-служба АКЗС

Вопросы профилактики хищений денежных средств дистанционными способами обсудили 8 декабря на заседании координационного совета по обеспечению правопорядка.

Речь идет в том числе о звонках мошенников жителям края, после которых доверчивые люди теряют все накопления.

«За 10 месяцев в Алтайском крае зарегистрировали почти 8,5 тыс. преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: в сравнении с прошлым годом — рост на 65%. Если раньше на уловки мошенников попадали в основном пожилые, то сейчас все чаще обманывают молодежь», — отметили на мероприятии.

В полиции уже создали спецподразделения для расследования дистанционных преступлений: в Барнауле, Бийске, Рубцовске и других городах.

Как правило, хищения совершают с использованием сим-карт, оформленных на подставных лиц. Поэтому расследования идут совместно с Роскомнадзором.

Пенсионерка.
Пенсионерка.
CC0

«Необходимы дополнительные меры для защиты жителей от подобных мошеннических действий», — потребовал Томенко.

Что касается профилактики, то, как отметили на мероприятии, важное направление работы — информирование людей о существующей опасности.

Глава регионального МВД Андрей Подолян пояснил, что для этого используют системы оповещения ТРЦ, супермаркетов, вокзалов и общественного транспорта.

Также жителям раздают памятки о профилактике мошенничества. Аналогичные материалы публикуют в СМИ.

В том же МВД постоянно просят жителей быть бдительными, не верить всем подряд, не перечислять деньги незнакомцам, не раскрывать свои данные, не называть пароли и так далее.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае активизировались телефонные мошенники — за сутки в одном только Рубцовске произошло четыре кражи с банковских карт.

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