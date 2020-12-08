Томенко «объявил войну» мошенникам, похищающим деньги жителей Алтайского края

Вопросы профилактики хищений денежных средств дистанционными способами обсудили 8 декабря на заседании координационного совета по обеспечению правопорядка.
Речь идет в том числе о звонках мошенников жителям края, после которых доверчивые люди теряют все накопления.
«За 10 месяцев в Алтайском крае зарегистрировали почти 8,5 тыс. преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: в сравнении с прошлым годом — рост на 65%. Если раньше на уловки мошенников попадали в основном пожилые, то сейчас все чаще обманывают молодежь», — отметили на мероприятии.
В полиции уже создали спецподразделения для расследования дистанционных преступлений: в Барнауле, Бийске, Рубцовске и других городах.
Как правило, хищения совершают с использованием сим-карт, оформленных на подставных лиц. Поэтому расследования идут совместно с Роскомнадзором.
«Необходимы дополнительные меры для защиты жителей от подобных мошеннических действий», — потребовал Томенко.
Что касается профилактики, то, как отметили на мероприятии, важное направление работы — информирование людей о существующей опасности.
Глава регионального МВД Андрей Подолян пояснил, что для этого используют системы оповещения ТРЦ, супермаркетов, вокзалов и общественного транспорта.
Также жителям раздают памятки о профилактике мошенничества. Аналогичные материалы публикуют в СМИ.
В том же МВД постоянно просят жителей быть бдительными, не верить всем подряд, не перечислять деньги незнакомцам, не раскрывать свои данные, не называть пароли и так далее.
Ранее сообщали, что в Алтайском крае активизировались телефонные мошенники — за сутки в одном только Рубцовске произошло четыре кражи с банковских карт.