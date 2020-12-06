Алтайского сварщика настолько напугал звонок, что он потерял все деньги

Инцидент произошел в Заринске. С жалобой в полицию обратился 44-летний мужчина — он перечислил мошенникам все деньги на банковской карте.
«На сотовый телефон с незнакомого номера позвонил мужчина и, представившись сотрудником банка, напугал его, что с карты неизвестные лица пытаются снять денежные средства», — пояснил мужчина.
Доверчивый сварщик выслушал мошенника, а после перечислил свои накопления на указанный счет, при этом назвав пароли из смс, приходивших на телефон.
После мужчина понял, что его обманули, но уже было поздно. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
В региональном МВД в очередной раз просят жителей «приварить себе табличку на холодильник» — быть бдительными, не верить всем подряд, не перечислять деньги незнакомцам, не раскрывать свои данные, не называть пароли.
Ранее доверчивая жительница Барнаула отдала липовым сотрудникам банка 750 тысяч рублей.