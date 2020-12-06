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Жизнь

Алтайского сварщика настолько напугал звонок, что он потерял все деньги

В Алтайском крае полицейские разыскивают мошенника, похитившего у сварщика 120 тыс. рублей, сообщает региональное МВД.

Сварщик за работой.
Сварщик за работой.
Дмитрий Кудрявцев

Инцидент произошел в Заринске. С жалобой в полицию обратился 44-летний мужчина — он перечислил мошенникам все деньги на банковской карте.

«На сотовый телефон с незнакомого номера позвонил мужчина и, представившись сотрудником банка, напугал его, что с карты неизвестные лица пытаются снять денежные средства», — пояснил мужчина.

Доверчивый сварщик выслушал мошенника, а после перечислил свои накопления на указанный счет, при этом назвав пароли из смс, приходивших на телефон.

После мужчина понял, что его обманули, но уже было поздно. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В региональном МВД в очередной раз просят жителей «приварить себе табличку на холодильник» — быть бдительными, не верить всем подряд, не перечислять деньги незнакомцам, не раскрывать свои данные, не называть пароли.

Ранее доверчивая жительница Барнаула отдала липовым сотрудникам банка 750 тысяч рублей.

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