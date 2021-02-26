Депутаты АКЗС и глава алтайского Управления по труду и занятости населения Надежда Капура обсудили безработицу в регионе и серые зарплаты, назвав их бичом, сообщает краевой парламент.

Капура отметила, что уровень безработицы в крае на 1 января 2021 года составил 3,2% - официально работу искали 36 тыс. человек (на 1 января 2020 года — 17 тыс. человек, на 19 сентября 2020 года — 40,6 тыс. человек).

Таким образом рост безработицы по сравнению с началом 2020 года произошел в 2,1 раза: в 3,8 раза — в городах, в 1,6 раза — в районах.

На пособия по безработице в 2020 году выделили более 3 млрд рублей. Как подчеркнула Капура, работу службу занятости нацелили на помощь в максимально сжатые сроки.

После доклада депутаты решили более точечно расспросить начальницу управления о состоянии регионального рынка труда. Так, Александр Лазарев поинтересовался, насколько возросло число лиц с серой зарплатой.

Зарплата в конверте. pixabay.com.

«Для Алтайского края серая зарплата — это бич. 2020 год показал, что огромное количество работников находится в теневом секторе <…> По оценке органов статистики в крае более 210 тысяч человек, более 23%, находятся в теневом секторе. Это очень высокий показатель», — ответила Капура.

Попросили уточнить, сколько трудоспособного населения региона работает в крае и сколько — за пределами. Выяснилось, что численность рабочей силы превышает 1,1 млн человек.

При этом, уточнила Капура, в компетенцию органов занятости не входит отслеживание выехавших на заработки. Если приблизительно, то речь может идти о 10% от численности алтайской рабсилы.

Ранее новый алтайский бизнес-омбудсмен Андрей Осипов рассказал altapress.ru о серых зарплатах, запретах и налогах.