Андрей Осипов, 10 лет возглавлявший правовой комитет краевого Заксобрания, 27 ноября сложил депутатский мандат, поменяв его на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Новый бизнес-омбудсмен в своем первом интервью СМИ рассказал, почему решил сменить направление работы, что намерен делать на новом посту и как будет защищать бизнес. Вопросы ему задавали издатель Максим Герасимюк и обозреватель Надежда Скалон.

Не чужая сфера

— Андрей Геннадьевич , вас поздравлять с назначением или нет? Хлопот-то у вас прибавилось.

— Однозначно поздравлять! А хлопот стало гораздо больше. Если раньше я имел возможность спуститься в столовую и пообедать более-менее спокойно, то после назначения времени на это уже нет — у меня уже и «Доширак» был, и походы в буфет (смеется).

Работа интенсивная. Но это же интересно. Я 10 лет отработал председателем правового комитета АКЗС. Не хочу сказать, что мне эта работа надоела или наскучила. Но, наверное, пора уже было что-то менять.

— Это горизонтальное или вертикальное перемещение в вашем послужном списке?

— Сложно сказать. В Заксобрании я был один из семи председателей комитетов, хотя и ключевого. Сейчас я — самостоятельная единица, как и двое других уполномоченных в крае. Более того, уполномоченный — это отдельное юрлицо со своим аппаратом и расчетным счетом.

В АКЗС, решая какие-то вопросы, я советовался с председателем, решения принимались коллегиально. Сейчас я тоже могу посоветоваться с кем угодно. Но решения принимаю я сам.

Парламентский центр в Барнауле. Анна Зайкова

Посоветовался со спикером

— Когда начались разговоры о вашей кандидатуре на эту должность , поговаривали , что якобы надо расчистить место в правовом комитете для молодого и перспективного Дениса Голобородько. Поэтому Павла Аркадьевича Нестерова и вас аккуратно сдвигают. Как вы это прокомментируете?

— Это абсолютно не так — никто ни под кого места не расчищал. Я мог найти несколько причин и отказаться от этого предложения без всяких последствий. У меня (да и не только у меня) нет больших сомнений, что я избрался бы в Заксобрание еще на один срок, потому что всегда активно работаю на округе.

Я хорошо подумал, посоветовался с председателем АКЗС и пришел к выводу: эта работа мне интересна.

Дай бог Денису Александровичу успеха. Комитет рекомендовал его на должность председателя на непостоянной основе на год — он ведь еще и руководитель исполкома «Единой России», и не может сразу уйти. На сессии 17 декабря депутаты этот вопрос рассмотрят. Пройдет год — будет видно.

Денис Голобородько. Фото предоставлено пресс-службой Единой России.

— Для вас была неожиданной первая реакция на ваше возможное назначение бизнес-сообщества , написавших обращение с просьбой найти другую кандидатуру?

— В какой-то степени да. В обращении одним из аргументов было то, что я плохо знаю предпринимательство. Но я начинал работать в частной компании «Сибирь-АСКО» 30 лет назад, когда бизнес в России только начинался. Вскоре я стал одним из создателей компании «АСКО-Мед», а затем «АСКО-МЕД-ПЛЮС».

Последняя много лет была членом «Алтайского союза предпринимателей», хотя проблемы страхового бизнеса и не были близки АСП.

Я один из создателей отраслевого «Алтайского страхового союза», руководил его работой в 2005—2010 годах. А во фракции «ЕР» в АКЗС возглавлял, например, рабочую группу по изменению краевого закона о патентной системе налогообложения. Эта сфера для меня не чужая абсолютно.

Андрей Осипов , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае , Анна Зайкова.

Окончательное решение

— В предпринимательской среде отмена ЕНВД вызвала большой переполох , если не ужас… Отмена окончательная и обжалованию не подлежит?

— К сожалению, это свершившийся факт. Надо уже определяться. Подавайте заявление в налоговую в электронном виде и выбирайте. Если выбираете патент — надо успеть до 17 декабря. Если упрощенную систему — до 31 декабря. Можно, конечно, еще подождать — вдруг что-то случится и ЕНВД оставят.

Но решение об отмене принято окончательное. По этому поводу мы переговорили с Борисом Юрьевичем Титовым, уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте России.

Мне категорически было сказано, что с его стороны проведена огромная работа, но не получилось решить этот вопрос. И теперь одна из главных моих задач как регионального бизнес-омбудсмена — максимально помочь бесшовному переходу бизнеса на другие налоги.

Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. пресс-служба АКЗС

— Вы тем самым ответили на вопрос , почем не поддержали наши бизнес-объединения , написавшие письмо президенту с просьбой оставить ЕНВД?

— Я советовался с Борисовичем Юрьевичем, стоит ли мне подключаться к этому обращению. И мы пришли к выводу: это было бы неправильно. Я — представитель государства. В ситуации, когда решение принято, я не считаю возможным для себя обнадеживать людей.

А если кто-то из предпринимателей все еще не теряет надежду, он может для начала перейти на упрощенку или сразу на патент на месяц. А потом и на второй, третий, четвертый. Подчеркну: нам удалось так принять закон, что многие предприниматели, выбрав патент вместо ЕНВД, ничего не теряют.

Если не выбрать ни патент, ни упрощенную систему, автоматом будешь переведен на общую. А общая — это и другая бухгалтерия, и другая отчетность, и другие, более высокие налоги.

Андрей Осипов , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае , Анна Зайкова.

Не всегда срабатывают

— По патенту , оказывается , смогут работать и пивбары , в том числе в многоквартирных домах. Получается , что им тоже дали облегчение. Но ведь этот бизнес и так процветает. Правильно ли это?

— Непростой вопрос. Вы знаете, на декабрьской сессии Заксобрания планируется установить для таких заведений минимальную площадь — не менее 30 квадратных метров и для города, и для села. Но как бизнес-омбудсмен я поддерживаю предпринимательство.

— Разве они не роняют его имидж? Мы-то тоже за развитие бизнеса.

— Ограничения не всегда срабатывают. Приведу пример. В Республике Алтай можно торговать пивом до 23:00, в Алтайском крае до 21:00. И вот туристы из села Ая по вечерам бегают за пивом через мост в соседний регион (смеется).

А если мы введем более жесткие ограничения — подпольная торговля усилит позиции. Надо искать подход и понимать, что в каждой сфере, и в этой тоже, есть добросовестные предприниматели, которые уважают и себя, и клиентов. И надо совместно добиваться, чтобы этот бизнес стал цивилизованным.

Андрей Осипов , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае , Анна Зайкова.

Дома лучше

— Вам достались какие-то нерешенные кейсы от Павла Аркадьевича в наследство , над которым вам предстоит работать?

— Павел Аркадьевич вместе с бизнес-сообществом ставил вопрос о том, что делать плательщикам ЕНВД после его отмены, о совершенствовании патентной системы. Но тут все зависело от федерального законодателя, и многие субъекты ждали поправок в российский закон о патентной системе.

Краевые депутаты начали готовить новую редакцию регионального закона, когда он еще не был подписан президентом. Алтайский край стал, наверное, одним из первых регионов, который успел учесть все изменения, принятые на федеральном уровне. На самом деле это было непросто.

Бизнес. Pixabay.com

— В чем были сложности?

— Мы много обсуждали тему с правительством края. Ведь первым субъектом внесения проекта закона был именно губернатор.

Было, например, предложение исключить из нашего закона понижающие коэффициенты для ИП, нанимающих персонал — раз уж есть возможность уменьшить налог на страховые взносы. Но губернатор согласился оставить это как антикризисную меру на 2021 год.

Мы исходили еще и из того, что лучше предприниматели будут зарегистрированы здесь по патентам, чем они перерегистрируются на УСН в Республике Алтай. Я не исключаю, что кто-то и может перерегистрироваться, к огромному сожалению.

Но выгоднее работать по патенту в Алтайском крае, хотя, может быть, и не по всем видам деятельности. Новую редакцию закона о патенте постарались сделать максимально удобной.

Андрей Осипов , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае , Анна Зайкова.

Патент выгоднее

— Говорят , будто бы в Республике Алтай чуть ли не сохранили ЕНВД. Такое возможно?

— Нет, там другая история — речь идет о ставках налога по упрощенной системе. В целом, по подсчетам управления по предпринимательству, в Алтайском крае на ЕНВД находятся 37 тысяч субъектов.

31,5 тысячи — это индивидуальные предприниматели, из них 20 тыс. могут воспользоваться патентом. А 5,5 тысяч — юрлица. К сожалению, они могут выбрать только упрощенную или общую систему. И вот здесь как раз встает вопрос о втором кейсе: что нам делать с упрощенной системой.

— Будете ли вы как бизнес-омбудсмен отслеживать , как «вмененщики» перешли на другой налог в 2021 году?

— Безусловно. Мы договорились совместно с управлением по развитию предпринимательства и Законодательным собранием проанализировать, на какой налоговый режим перешел наш бизнес, в том числе эти 5,5 тысяч юрлиц, увеличилась ли их налоговая нагрузка.

Первые результаты рассчитываем получить по итогам максимум первого квартала. Когда мы всю картину увидим, будем смотреть, чего добиваться в дальнейшем.

Бизнес. СС0.

Налоги и серые зарплаты

— А вы будете поддерживать снижение ставок по упрощенке?

— Буду. Но просто так внести законопроект — авось примут — не получится. Надо доказать: если мы снижаем ставки, а бюджет потеряет налоговые поступления, где получим прирост.

Почему нам удалось пойти навстречу бизнесу при подготовке новой редакции закона о патентах? Потому что даже Минфин и ФНС увидели, что снижения поступлений в целом от бизнеса, скорее всего, не будет. Кроме того, принимая поправки, мы ставили задачу, в том числе, какие-то бизнесы вытащить из серого сектора.

Надо понимать, что основной налог у нас — на доходы физических лиц. Когда предприниматели платят всю зарплату легально, они формируют основную часть собственных доходов края… Но вносить такой законопроект в ноябре, когда бюджет уже явно сверстан, не было смысла.

Бизнес. Pixabay.com

— А как вы , перейдя на другую должность , смотрите на проблему серых зарплат?

— Тема очень болезненная. Все прекрасно понимают: если брать в расчет все выплаты, и белые, и черные, мы будем далеко не самым отстающим регионом. А сегодня средний уровень официальной зарплаты у нас подтягивают бюджетники — и федеральные, и даже наши, региональные.

Но серые зарплаты не появляются ниоткуда — это следствие высоких затрат бизнеса.

Читать далее Предприниматели говорят: если бы ставки по упрощенке были 1,5−2%, мы бы все платили в белую, чтобы не иметь лишних проблем с налоговой. В этом есть логика. Я бы хотел открыто обсудить с бизнес-сообществом, что мы можем сделать, на что готов пойти бизнес. Сам регион вправе снизить ставки по упрощенке. Но это надо просчитывать и обосновывать. Так же, как и налог на имущество юридических лиц. Это еще один кейс, который много лет не получалось решить: в Алтайском крае предельные ставки по налогу на имущество.

Подписание договора. СС0

Надо договариваться

— Вы считаете возможным добиться в крае с дотационным бюджетом снижения ставок налога на имущество?

— Минфин всегда говорит: все, что касается налогов, это предмет соглашения с федеральным Министерством финансов. Я считаю своей задачей продвинуть пусть не снижение ставки, но хотя бы освобождение от налогообложения части имущества предпринимателя.

Многие регионы ввели минимальный размер площади, не облагаемой налогом — например, 500 или 1000 кв. метров. Все это нужно просчитать, обсудить и довести до первого руководителя края и правительства. А это возможно только тогда, когда есть нормальный диалог.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Виталий Снесарь. Анна Зайкова

— А он есть , этот диалог?

— Диалог есть. В октябре я, еще как кандидат на должность уполномоченного, участвовал во встрече предпринимательских объединений с Виталием Владимировичем Снесарем.

Нам удалось решить ряд вопросов. Один из немаловажных — уже больше года нет заместителя председателя правительства, курирующего предпринимательство. В конечном итоге Виталий Владимирович пока взял это на себя.

Что касается МВК, Общественного совета при губернаторе — будем настаивать на возобновлении их работы. Но все надо готовить. И все должно иметь свой результат. Это не должно быть так: собрались, поговорили — и все довольны.

— Пар спустили и все?

— Пар, конечно, тоже надо спускать. Но такие встречи должны помогать решению проблем предпринимателей. В этом я во многом вижу свою роль — как посредника между бизнес-сообществом и властью. Потому что нам надо договариваться. Все в этом заинтересованы.

Бизнес. Поиск решений. Altapress.ru

Нуждаются в коррективах

— Пандемия продолжается , надо ли продолжать поддерживать бизнес?

— Надо. Но подходы нуждаются в коррективах. К примеру, на федеральном уровне утвердили перечень наиболее пострадавших отраслей. А есть ряд отраслей в крае, которые понесли потери, а по ОКВЭДам не проходят. Или взять медицинский бизнес: был запрет на платную медицинскую деятельность, но отрасль в перечень не включена.

В идеале хотелось бы, чтобы субъекты РФ могли сами определять какую-то долю наиболее пострадавших. Дали же право регионам устанавливать запреты и ограничения. Я бы обратил внимание, в частности, на торговлю в малых селах.

Магазины там выполняют социальную функцию. Если в селе нет торговли, как жить?

Магазин в Барнауле закрылся после введения ограничений. Анна Зайкова.

Самому печь хлеб и перерабатывать свеклу на сахар? Может быть, оказывать предпринимателям адресную финансовую поддержку по доставке товаров в отдаленные села? Словом, вопросами поддержки я буду заниматься, рассчитываю тут работать с бизнес-сообществом и готовить предложения.

— Как вы относитесь к приостановке работы бизнеса? Надо ли это делать в случае большой угрозы распространения инфекции?

— Я сторонник очень аккуратных ограничительных мер. Если мы останавливаем работу бизнеса — надо думать, как ему помочь. У нас вводили локдаун весной. Да, мы пригасили вспышку, но нанесли тем самым серьезный удар по экономике. И здесь важно, чтобы жители как можно более ответственно относились к санитарным нормам.

Бизнес закрылся. Altapress.ru

Контролирующим органам проще оштрафовать предпринимателя за то, что в его магазине продали товар покупателю без маски. А антимасочники задают вопрос: кто вам дал право меня не обслуживать? С ними не справляется полиция — как с ними может справиться продавец?

Сейчас обсуждаются ограничения на новогодние корпоративы. Но в крае не введены такие жесткие ограничения, как, например, в Санкт-Петербурге. У нас люди могут прийти в ресторан, и без лишней помпы посидеть за столом. Никто не запрещал общепиту работать. Считаю, что это обоснованно.

Андрей Осипов , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае , Анна Зайкова.

Надо отложить

— Какое первое обращение поступило к вам как к уполномоченному?

— Это было обращение нашего крупнейшего производителя мороженого «Алтайхолод» о маркировке молочной продукции.

Маркировка нанесет серьезный удар по алтайскому бизнесу в целом, в том числе по нашим маленьким сыроварням и фермерам, которые создавались или ожили с введением санкций в 2014 году. Только «Алтайхолоду» на переоснащение потребуется 50−60 млн рублей, небольшим предприятиям — до 400 тыс. рублей.

Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова

Я советовался со своим общественным помощником Олегом Николаевичем Махнаковым (завод «Рикон»). Он уверен, что маркировка не только приведет к росту себестоимости, удорожанию продукции и замедлению работы производственных линий. Она не поможет и избавиться от фальсификата. А, главное, пострадают потребители.

— Что вы здесь намерены предпринять?

— С этой темой я планирую выступить на встрече бизнес-омбудсменов в Москве 15−16 декабря — уверен, надо серьезно отложить введение этого требования. Если не бороться — ничего не изменится.

Тем более, есть заключение федеральных экспертов, проводивших недавно оценку регулирующего воздействия по данному предложению. Их позиция — отложить введение маркировки молочки как минимум до 2023 года.

Андрей Осипов , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае , Анна Зайкова.

Не надо сажать

— Какова ваша позиция по уголовному преследованию предпринимателей? Вы готовы принимать участие в защите тех , кого преследуют?

— Первое мое письмо как Уполномоченного было адресовано адвокатам руководителей «Доброго доктора». Я сказал, что готов поддержать ходатайство об изменении им меры пресечения.

Читать далее В деле «Доброго доктора» речь идет о нарушениях в ходе хозяйственной деятельности. В подобных случаях, наверное, все-таки надо выбирать адекватные меры — например, домашний арест, который тоже связан с серьезными ограничениями, но дает возможность бизнесу исправиться и продолжать работу. Если сразу арестовать счета и остановить деятельность, достигнем ли мы целей? Интерес государства при расследовании экономических преступлений — в первую очередь, в том, чтобы те суммы, которые будут судом установлены как неправомерные, вернулись в бюджет. И только во вторую — наказать. И здесь я говорю не только применительно к «Доброму доктору».

Андрей Осипов , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае , Анна Зайкова.

Кто такой Андрей Осипов

Андрей Геннадьевич Осипов родился 22 апреля 1964 года в Барнауле. В 1987 году окончил Алтайский государственный медицинский институт («лечебное дело»). Кандидат медицинских наук. В 2014 году окончил юрфак Алтайской академии экономики и права («юриспруденция»).

С 1990 года — в страховых медицинских компаниях: «Сибирь-АСКО», «АСКО-МЕД», алтайский филиал «СМК РЕСО-Мед». С 1995 года и по декабрь 2011 года гендиректор медицинской компании «АСКО-МЕД-ПЛЮС». В 2006—2016 годах заведовал кафедрой экономики и менеджмента АГМУ.

В 2000—2004 годах депутат Барнаульской гордумы, в 2004—2020 годах — депутат АКЗС. Правовой комитет АКЗС возглавлял в 2010—2020 годах. В 2011—2016 годах работал также заместителем председателя АКЗС.

С 27 ноября 2020 года — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, назначен на 5 лет. Женат. Два взрослых сына. Внук и внучка.