На Алтае руководители семи объединений отвергли предложенного губернатором бизнес-омбудсмена

Руководители семи краевых предпринимательских объединений отказались поддержать кандидатуру главы правового комитета АКЗС Андрея Осипова, предложенного губернатором на пост бизнес-омбудсмена. «В качестве защитника предпринимательских интересов он нам совершенно неизвестен», — написали они губернатору. Сам Осипов считает, что писать такие письма без встречи с ним некорректно, а встреча пока эта не состоялась по объективным причинам.

«Поддержать не сможем»

Вопрос о том, кто в Алтайском крае займет пост уполномоченного по защите прав предпринимателей, возник после того, как стало известно об отставке Павла Нестерова.

Он работал в этой должности с 2013 года, в 2018-м его утвердили на этот пост снова, и полномочия истекали только в 2023 году. Но, по данным altapress.ru, они прекратятся досрочно — с 30 октября 2020 года.

И вот 21 сентября в предпринимательские объединения края поступило письмо за подписью вице-губернатора Виталия Снесаря.

В нем он сообщил, что губернатор внесет в АКЗС на утверждение кандидатуру Андрея Осипова. И предложил бизнес-сообществу согласовать эту кандидатуру. Однако после всестороннего обсуждения предприниматели ее отвергли.

«Поддержать не сможем», — написали они в письме на имя губернатора края Виктора Томенко.

Павел Нестеров , бизнес-омбудсмен Алтайского края. Аltapress.ru

Суть претензий

Авторы письма признали, что Осипов имеет хорошую деловую репутацию и пользуется заслуженным уважением как депутат АКЗС. Но он, по их словам, совершенно неизвестен в качестве защитника предпринимательских интересов.

Из письма губернатору руководителей предпринимательских объединений:

Он никогда не был активным членом предпринимательских объединений, участником регулярных предпринимательских форумов, и в качестве депутата Барнаульской Думы, а позднее в качестве депутата АКЗС не оказывал никакого содействия предпринимательскому сообществу в решении насущных вопросов.

Авторы заявили, что у Осипова нет наработанной практики взаимодействия и общения с представителями малого и среднего бизнеса, а также необходимого опыта в отстаивания интересов предпринимателей.

Этот пост, по их мнению, должен занимать выходец из среды малого бизнеса, понимающий изнутри логику предпринимательской деятельности и имеющий авторитет общественного деятеля в бизнес-сообществе.

Бизнес. Общее дело. Pixabay.com

«Хотелось бы конструктива»

Со своей стороны Андрей Осипов утверждением об отсутствии опыта в бизнесе не согласился. По его словам, бизнесом он занимался в течение 20 лет, создал компанию «АСКО-Мед» с нуля и 14 лет ее возглавлял. Все трудности предпринимательства он знает и понимает.

Кроме того, у него 10-летний опыт работы в АКЗС. Все эти годы ему приходилось защищать интересы всех, кто к нему обращался. В том числе — предпринимателей, рассказал он.

Осипов пояснил, что другие бизнес-объединения его, наоборот, поддержали — в частности, «Алтайская торгово-промышленная палата» (в которую, к слову, входят часть подписантов).

Он планировал провести встречу с руководителями бизнес-объединений, но ее перенесли по объективным — то есть эпидемиологическим — причинам. Писать такие письма, не встретившись с ним и не поговорив, он считает некорректным.

«Встречаться мы, наверное, будем, но хотелось бы с их стороны конструктивную позицию, — сказал Осипов Altapress.ru.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Андрей Осипов. Анна Зайкова

Губернатор примет решение

Письмо против кандидатуры Андрея Осипова подписали руководители 7 предпринимательских объединений, оно было отправлено на имя губернатора 25 сентября.

Из него следует, что они предложили несколько альтернативных кандидатур. По данным Altapress.ru, среди них руководитель компании «Алтайстройдеталь» и реготделения «Партии Роста» Антон Литвиненко и депутат Барнаульской гордумы и руководитель координационного совета предпринимателей Барнаула Юрий Ряполов.

Согласно порядку назначения уполномоченного по защите прав предпринимателей, его кандидатуру предлагает депутатам АКЗС губернатор по согласованию с бизнес-омбудсмен при президенте (Борис Титов) и предпринимательским сообществом.

Сейчас обязанности губернатора, который проходит лечение, временно исполняет Виталий Снесарь.

Бизнес. Люди. Pixabay.com

Кто подписал письмо против Осипова

Обращение губернатору подписали руководители таких бизнес-объединений, как «Алтайский союз предпринимателей», краевые отделения «ОПОРы России» и «Деловой России», Союз крестьянских формирований, Союз ремесленников, Союз рекламистов и Союз риелторов Барнаула и Алтайского края.