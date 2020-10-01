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1 октября 5°C
Политика

На Алтае руководители семи объединений отвергли предложенного губернатором бизнес-омбудсмена

Руководители семи краевых предпринимательских объединений отказались поддержать кандидатуру главы правового комитета АКЗС Андрея Осипова, предложенного губернатором на пост бизнес-омбудсмена. «В качестве защитника предпринимательских интересов он нам совершенно неизвестен», — написали они губернатору. Сам Осипов считает, что писать такие письма без встречи с ним некорректно, а встреча пока эта не состоялась по объективным причинам.

Андрей Осипов. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года.
Андрей Осипов. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года.
пресс-служба АКЗС

«Поддержать не сможем»

Вопрос о том, кто в Алтайском крае займет пост уполномоченного по защите прав предпринимателей, возник после того, как стало известно об отставке Павла Нестерова.

Он работал в этой должности с 2013 года, в 2018-м его утвердили на этот пост снова, и полномочия истекали только в 2023 году. Но, по данным altapress.ru, они прекратятся досрочно — с 30 октября 2020 года.

И вот 21 сентября в предпринимательские объединения края поступило письмо за подписью вице-губернатора Виталия Снесаря.

В нем он сообщил, что губернатор внесет в АКЗС на утверждение кандидатуру Андрея Осипова. И предложил бизнес-сообществу согласовать эту кандидатуру. Однако после всестороннего обсуждения предприниматели ее отвергли.

«Поддержать не сможем», — написали они в письме на имя губернатора края Виктора Томенко.

Павел Нестеров, бизнес-омбудсмен Алтайского края.
Павел Нестеров, бизнес-омбудсмен Алтайского края.
Аltapress.ru

Суть претензий

Авторы письма признали, что Осипов имеет хорошую деловую репутацию и пользуется заслуженным уважением как депутат АКЗС. Но он, по их словам, совершенно неизвестен в качестве защитника предпринимательских интересов.

Из письма губернатору руководителей предпринимательских объединений:

Он никогда не был активным членом предпринимательских объединений, участником регулярных предпринимательских форумов, и в качестве депутата Барнаульской Думы, а позднее в качестве депутата АКЗС не оказывал никакого содействия предпринимательскому сообществу в решении насущных вопросов.

Авторы заявили, что у Осипова нет наработанной практики взаимодействия и общения с представителями малого и среднего бизнеса, а также необходимого опыта в отстаивания интересов предпринимателей.

Этот пост, по их мнению, должен занимать выходец из среды малого бизнеса, понимающий изнутри логику предпринимательской деятельности и имеющий авторитет общественного деятеля в бизнес-сообществе.

Бизнес. Общее дело.
Бизнес. Общее дело.
Pixabay.com

«Хотелось бы конструктива»

Со своей стороны Андрей Осипов утверждением об отсутствии опыта в бизнесе не согласился. По его словам, бизнесом он занимался в течение 20 лет, создал компанию «АСКО-Мед» с нуля и 14 лет ее возглавлял. Все трудности предпринимательства он знает и понимает.

Кроме того, у него 10-летний опыт работы в АКЗС. Все эти годы ему приходилось защищать интересы всех, кто к нему обращался. В том числе — предпринимателей, рассказал он.

Осипов пояснил, что другие бизнес-объединения его, наоборот, поддержали — в частности, «Алтайская торгово-промышленная палата» (в которую, к слову, входят часть подписантов).

Он планировал провести встречу с руководителями бизнес-объединений, но ее перенесли по объективным — то есть эпидемиологическим — причинам. Писать такие письма, не встретившись с ним и не поговорив, он считает некорректным.

«Встречаться мы, наверное, будем, но хотелось бы с их стороны конструктивную позицию, — сказал Осипов Altapress.ru.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Андрей Осипов.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Андрей Осипов.
Анна Зайкова

Губернатор примет решение

Письмо против кандидатуры Андрея Осипова подписали руководители 7 предпринимательских объединений, оно было отправлено на имя губернатора 25 сентября.

Из него следует, что они предложили несколько альтернативных кандидатур. По данным Altapress.ru, среди них руководитель компании «Алтайстройдеталь» и реготделения «Партии Роста» Антон Литвиненко и депутат Барнаульской гордумы и руководитель координационного совета предпринимателей Барнаула Юрий Ряполов.

Согласно порядку назначения уполномоченного по защите прав предпринимателей, его кандидатуру предлагает депутатам АКЗС губернатор по согласованию с бизнес-омбудсмен при президенте (Борис Титов) и предпринимательским сообществом.

Сейчас обязанности губернатора, который проходит лечение, временно исполняет Виталий Снесарь.

Бизнес. Люди.
Бизнес. Люди.
Pixabay.com

Кто подписал письмо против Осипова

Обращение губернатору подписали руководители таких бизнес-объединений, как «Алтайский союз предпринимателей», краевые отделения «ОПОРы России» и «Деловой России», Союз крестьянских формирований, Союз ремесленников, Союз рекламистов и Союз риелторов Барнаула и Алтайского края.

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