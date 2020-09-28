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Политика

Руководить Алтайским краем во время лечения Виктора Томенко будет его зам

Временно исполнять обязанности губернатора, пока Виктор Томенко проходит лечение, будет его заместитель, руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Виталий Снесарь.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Виталий Снесарь.
Анна Зайкова

27 сентября Виктора Томенко госпитализировали в краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией. Ранее он работал в дистанционном режиме.

На время лечения губернатора в стационаре его обязанности возьмет на себя Снесарь, сообщили в правительстве.

Двусторонняя пневмония поражает оба легких и может затруднить дыхание. Такая клиническая картина наблюдается у многих пациентов с COVID-19.

У Виктора Томенко, по информации на 28 сентября, тест на COVID-19 показывает отрицательный результат.

О том, что глава региона заболел коронавирусом, стало известно 22 сентября.

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