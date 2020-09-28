Руководить Алтайским краем во время лечения Виктора Томенко будет его зам

27 сентября Виктора Томенко госпитализировали в краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией. Ранее он работал в дистанционном режиме.
На время лечения губернатора в стационаре его обязанности возьмет на себя Снесарь, сообщили в правительстве.
Двусторонняя пневмония поражает оба легких и может затруднить дыхание. Такая клиническая картина наблюдается у многих пациентов с COVID-19.
У Виктора Томенко, по информации на 28 сентября, тест на COVID-19 показывает отрицательный результат.
О том, что глава региона заболел коронавирусом, стало известно 22 сентября.