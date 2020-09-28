Губернатора Алтайского края госпитализировали с двусторонней пневмонией

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко госпитализировали в краевую клиническую больницу. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, сообщили в правительстве края.

Томенко проходил лечение от коронавируса дома, но в воскресенье, 27 сентября, ему потребовалась госпитализация.

«Он находится на стационарном лечении. В настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный», — сообщили в правительстве.

Еще 25 сентября пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев говорил, что Томенко чувствует себя нормально.

О том, что глава региона заболел, стало известно 22 сентября.

Сам он в видеообращении отмечал, что чувствовал слабость, а температура поднималась до 37,5−38 градусов.