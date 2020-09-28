Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 сентября 12°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Губернатора Алтайского края госпитализировали с двусторонней пневмонией

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко госпитализировали в краевую клиническую больницу. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, сообщили в правительстве края.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Томенко проходил лечение от коронавируса дома, но в воскресенье, 27 сентября, ему потребовалась госпитализация.

«Он находится на стационарном лечении. В настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный», — сообщили в правительстве.

Еще 25 сентября пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев говорил, что Томенко чувствует себя нормально.

О том, что глава региона заболел, стало известно 22 сентября.

Сам он в видеообращении отмечал, что чувствовал слабость, а температура поднималась до 37,5−38 градусов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость