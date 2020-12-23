К концу 2020 года в Алтайском крае уменьшилось число безработных

Всего с начала года в службу занятости обратились 93,8 тыс. граждан, рассказала начальник регионального управления по труду Надежда Капура в ходе онлайн-форума на официальном сайте региона.
Трудоустроиться удалось 42,7 тыс. человек, в том числе на общественные и временные работы — 9,7 тыс. человек.
В 2021 году на ликвидацию безработицы в краевом бюджете предусмотрели 89,3 млн рублей.
«Кроме того, правительство края разрабатывает комплекс мер по восстановлению численности занятого населения на региональном рынке труда. Совместно с социальными партнерами, работодателями мы нацелены на восстановление к 4 кварталу 2021 года численности занятого населения до уровня 2019 года», — считает Капура.
Ранее в Алтайском крае подсчитали, сколько жителей работают в промышленности и почему рабочих рук не хватает.