12 мая
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Экономика

Алтайский край стал лидером в Сибири по росту цен на лекарства

Алтайский край стал лидером среди регионов Сибири по росту цен на медикаменты, пишет «Банкфакс» со ссылкой на FinExpertiza.

Аптека.
Аптека.
ССО.

В I квартале 2021 года цены на медикаменты в регионе выросли на 11,3%. Это самый высокий показатель в СФО.

Рост стоимости лекарств почти в два раза опередил инфляцию — повышение потребительских цен в крае за тот же период составило 5,9%.

Больше всего подорожала в Алтайском крае ацетилсалициловая кислота — на 46,5%, йод — 43,3%, хлоргексидин — 41,4%, троксерутин — 40,4%, осельтамивир — 35%, витамин Д3 — 34,8%, арбидол — 33,7%, линекс — 29,5%, настойка пустырника — 28%.

Ранее сообщалось, что стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте выросла на 15,6% в годовом выражении, что почти в три раза выше официального уровня инфляции.

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