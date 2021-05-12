Алтайский край стал лидером в Сибири по росту цен на лекарства

Алтайский край стал лидером среди регионов Сибири по росту цен на медикаменты, пишет « Банкфак с» со ссылкой на FinExpertiz a .

В I квартале 2021 года цены на медикаменты в регионе выросли на 11,3%. Это самый высокий показатель в СФО.

Рост стоимости лекарств почти в два раза опередил инфляцию — повышение потребительских цен в крае за тот же период составило 5,9%.

Больше всего подорожала в Алтайском крае ацетилсалициловая кислота — на 46,5%, йод — 43,3%, хлоргексидин — 41,4%, троксерутин — 40,4%, осельтамивир — 35%, витамин Д3 — 34,8%, арбидол — 33,7%, линекс — 29,5%, настойка пустырника — 28%.

Ранее сообщалось, что стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте выросла на 15,6% в годовом выражении, что почти в три раза выше официального уровня инфляции.