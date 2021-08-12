Алтайский край тормозит мусорную реформу

Достижение 100%-ной обработки твердых коммунальных отходов к 2030 году в России может отложиться из-за низких темпов создания инфраструктуры в регионах, сообщила « Парламентская газета ».

Речь идет в том числе о Ставропольском крае, Калининградской, Орловской, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях. Там плановые значения в части строительства инфраструктуры не позволяют обеспечить исполнение указа президента России.

Мониторинг в 2021 году также показал, что несколько регионов не достигают установленных показателей по вводу мощностей сортировки отходов. Это Самарская и Ленинградская области, а также Красноярский и Алтайский края.

Для поддержки территорий кабмин разработал и утвердил правила предоставления регионам субсидий на закупку контейнеров, напомнили в Минприроды.

Ранее бийская пенсионерка обратилась на «Прямую линию с Путиным» и рассказала, что уже два года пытается убедить городских чиновников разобраться со стихийной свалкой неподалеку от дома.