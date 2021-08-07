Бийчанка два года «билась» с чиновниками из-за мусора и конопли. Пришлось писать Путину

Бийская пенсионерка обратилась на «Прямую линию с Путиным» и рассказала, что уже два года пытается убедить городских чиновников разобраться со стихийной свалкой неподалеку от дома.

По словам бийчанки, еще два года назад мусор пытались засыпать трактором, но «что-то пошло не так и свалка только растет». Годом позже в мэрии ответили, что провели проверку и свалку не обнаружили. При этом предложили пожилым людям самостоятельно провести субботник и даже обещали технику для вывоза мусора.

Кроме того, женщину возмущает, что прямо за забором мирового суда в Бийске вдоль пешеходной дорожки растет конопля. Однако городские власти не обращают на это никакого внимания, передает Общероссийский народный фронт.

Активисты ОНФ призвали администрацию Бийска, минстрой и минприроды Алтайского края взять на контроль озвученные пенсионеркой проблемы.

«Такое равнодушное отношение к исполнению своих полномочий, зачастую не требующее больших финансовых затрат, настораживает. Правительству края впору задуматься, как преодолеть равнодушие и инертность местных властей, иначе шквал обращений на прямую линию с президентом по элементарным вопросам будет только нарастать. К сожалению, рост числа таких обращений из Алтайского края мы наблюдаем из года в год», — отметил глава регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк.

В мэрии наукограда уже отреагировали на сообщение общественников, пишет «Бийский рабочий».



«Специалисты управления ЖКХ, благоустройства и ДХ запланировали на 10 августа выезд на место предполагаемой свалки, а также на Кубышева. Осмотрят и примут решение, о нем мы сообщим дополнительно», — сообщили бийские чиновники.

Ранее в Бийске только после многочисленных жалоб жителей в соцсетях убрали «пивную» свалку.