В Бийске после многочисленных жалоб жителей в соцсетях убрали «пивную» свалку

После аварии на ул. Мамонтова в Бийске, когда в опору моста врезалась фура, перевозящая пенный напиток, остатки машины и груза не убрали с обочины. Жители города пожаловались на плохо пахнущую свалку в «Инцидент Менеджмент» ЦУРа. После того, как сообщение передали в администрацию, проблема была решена .

В Бийске перевернулась фура с алкоголем.

Напомним, инцидент произошел 15 июня. Тогда часть груза растащили мародеры. Остальное в виде свалки так и осталось лежать под палящим солнцем.

Как сообщает портал «БР», бийчане не раз поднимали проблему в социальных сетях. На запросы издания в управлении ЖКХ администрации города отвечали, что «подрядчик вот-вот вывезет мусор, но этого долго не происходило».

Сообщение с жалобами попало в систему «Инцидент Менеджмента» Центра управления регионом Алтайского края.

«Вонь на всю округу», — подчеркнул один из жителей Бийска.

ЦУР передал жалобы в администрацию города и проблему решили, сообщили в ведомстве.