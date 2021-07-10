В Бийске после многочисленных жалоб жителей в соцсетях убрали «пивную» свалку

Напомним, инцидент произошел 15 июня. Тогда часть груза растащили мародеры. Остальное в виде свалки так и осталось лежать под палящим солнцем.
Как сообщает портал «БР», бийчане не раз поднимали проблему в социальных сетях. На запросы издания в управлении ЖКХ администрации города отвечали, что «подрядчик вот-вот вывезет мусор, но этого долго не происходило».
Сообщение с жалобами попало в систему «Инцидент Менеджмента» Центра управления регионом Алтайского края.
«Вонь на всю округу», — подчеркнул один из жителей Бийска.
ЦУР передал жалобы в администрацию города и проблему решили, сообщили в ведомстве.