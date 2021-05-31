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Экономика

Алтайский край улучшил положение в рейтинге социально-экономического развития

Социально-экономическое положение 79 из 85 российских регионов в 2020 году ухудшилось по сравнению с 2019 годом. Алтайский край в их число не попал — регион поднялся на две позиции.

Магазин. Покупки.
Магазин. Покупки.
CC0

С 43 места в 2019 году Алтайский край поднялся на 41 позицию в 2020, гласят данные исследования РИА Новости. Край набрал 38,8 баллов.

Авторы изучали обстановку в субъектах по многим критериям экономической и социальной сферы. Например, объем производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, численность занятых в экономике, доля прибыльных предприятий, отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг и так далее.

Ситуация в большинстве регионов ухудшилась. Эксперты полагают, что роль сыграли ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и неблагоприятная конъюнктура сырьевых рынков.

Лидерами списка, как и ранее, стали Москва и Санкт-Петербург, а также Ханты-Мансийский автономный округ/

Наименьшие показатели у Еврейской автономной области, Республик Тыва и Алтай.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края получают зарплату меньше всех в Сибири — 29 562 рубля.

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