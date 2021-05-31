Алтайский край улучшил положение в рейтинге социально-экономического развития

С 43 места в 2019 году Алтайский край поднялся на 41 позицию в 2020, гласят данные исследования РИА Новости. Край набрал 38,8 баллов.
Авторы изучали обстановку в субъектах по многим критериям экономической и социальной сферы. Например, объем производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, численность занятых в экономике, доля прибыльных предприятий, отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг и так далее.
Ситуация в большинстве регионов ухудшилась. Эксперты полагают, что роль сыграли ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и неблагоприятная конъюнктура сырьевых рынков.
Лидерами списка, как и ранее, стали Москва и Санкт-Петербург, а также Ханты-Мансийский автономный округ/
Наименьшие показатели у Еврейской автономной области, Республик Тыва и Алтай.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края получают зарплату меньше всех в Сибири — 29 562 рубля.