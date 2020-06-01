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Экономика

Алтайский край улучшил позиции в рейтинге по социально-экономическому развитию

За 2019 год социально-экономические показатели улучшились в 69 регионах России, в том числе и в Алтайском крае. Об этом гласят данные РИА Рейтинг.

Город Барнаул.
Город Барнаул.
Фото: Дмитрий Лямзин.

В 2019 году Алтайский край поднялся на три строчки — с 46 места на 43. Интегральный рейтинг составил 41,974 (38,474 — в 2018).

Среднее значение рейтинга всех регионов выросло с 41,6 по итогам 2018 года до 42,7 балла по итогам 2019 года, отмечают авторы исследования.

Первые места в рейтинге, как и ранее, занимают Москва и Санкт-Петербург (интегральный рейтинг превышает 80 баллов). Еще у трех регионов — Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Московской области и Республики Татарстан рейтинговый балл по итогам 2019 года выше отметки 75.

Значительно не поменялся и список аутсайдеров — Еврейская автономная область, республики Тыва, Алтай, Ингушетия и Карачаево-Черкесия.

Среди позитивных результатов 2019 года эксперты называют постепенное снижение разрыва в уровне социально-экономического развития регионов, занимающих верхние и нижние позиции рейтинга, хотя он по-прежнему остается очень высоким.

28 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался о положении дел во всех сферах региона.

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