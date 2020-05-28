Яркие высказывания и кадры. Как прошел отчет Виктора Томенко

Алтайский край поступательно продолжает развиваться. Об этом неоднократно в своем докладе о деятельности правительства края заявил губернатор Виктор Томенко. Как прошел отчет, какие тезисы вызвали вопросы со стороны депутатов АКЗС, кого предложили «выжигать каленым железом» и реакция главы края — в материале altapress.ru.

Личный разговор

Отчет губернатора о работе правительства за 2019 год прошел, как обычно, в рамках сессии краевого парламента, но с поправками на эпидемиологическую ситуацию. Депутаты, как и на апрельской сессии, подключились к онлайн-трансляции более чем с 20 площадок.

Часть народных избранников, в том числе все руководители фракций, приглашенные и губернатор находились в большом зале парламентского центра, рассевшись на дистанции друг от друга, в масках. Всего на сессии с учетом онлайн-участников было 64 депутата.

Виктор Томенко отметил, что в некоторых регионах главы представили доклады в письменном виде. В Алтайском крае этот формат также обсуждали, но депутаты настояли на том, чтобы губернатор все же выступил лично. Он подчеркнул, что сам рад живому разговору.

Созидание в напряжении

2019 год для Виктора Томенко стал первым полным годом работы на посту губернатора. Он считает, что это было время стабилизации в системе госуправления и совместной созидательной напряженной работы.

«Регион продолжил свое поступательное развитие», — подчеркнул Томенко.

Губернатор отчитался о показателях в каждой сфере, разбив выступления на блоки. Основные тезисы его доклада уже были известны, с этими цифрами можно ознакомиться в предыдущем материале altapress.ru.

Закончив со статистикой, Виктор Томенко обратился к собравшимся со словами благодарности за эффективное взаимодействие. Депутатов он поблагодарил за принципиальность и прямоту.

Обращение глава региона адресовал и жителям.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Я хочу также поблагодарить всех жителей края за совместную работу по развитию экономики и социальной сферы нашего региона. Дорогие земляки! Все мы хотим вернуться к нормальной жизни, к планам развития и чтобы это непростое испытание как можно скорее закончилось. То, как страна и наш регион пройдут этот сложный период, зависит от каждого из нас — от нашего терпения, ответственности, бережного и внимательного отношения друг к другу.

После «докладной» части спикер Заксобрания Александр Романенко предоставил слово руководителям парламентских фракций. Перед выступлением каждого трибуну, куда выходили депутаты, дезинфицировали.

Отчет губернатора Виктора Томенко , 28 мая 2020 года. пресс-служба АКЗС

Кадровая чехарда и кредит доверия

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов выступ первым. Прежде всего он отметил, что у губернатора есть четкая программа действий по выводу края из многолетнего кризиса, которую партия поддерживает, и кредит доверия к губернатору еще не исчерпан.

Отчет губернатора Виктора Томенко , 28 мая 2020 года. пресс-служба АКЗС

Несмотря на беспрецедентные цифры бюджета, есть явные проблемы в экономике, указал депутат. Индекс промпроизводства вырос лишь до 101,2% к 2018 году, темп роста зарплат составил 104,8%, а реальные располагаемы доходы населения за год и вовсе упали до 99,1%, хотя в целом по стране отмечается их рост.

«Понятно, что сказывается эффект низкой базы, доставшейся губернатору в наследство, но считаем, что за без малого два года могли бы уже начаться положительные изменения в социальном самочувствии населения и появиться сдержанный оптимизм жителей относительно своего будущего, но ничего подобного мы, к сожалению, не фиксируем», — отметил справедливоросс.

Несмотря на заявленную главой края в отчете стабилизацию в системе госуправления, Молотов считает, что в регионе нет внятной кадровой политики среди руководителей.

«Продолжающаяся кадровая чехарда на краевом и муниципальном уровне власти показывает, что губернатор до сих пор не смог создать эффективную и результативную команду. Важно запустить масштабную кампанию по поиску квалифицированных управленцев и переподготовке уже имеющихся, а также каленым железом начать выжигать из всех эшелонов власти бездарей, саботажников и коррупционеров, которых в руководстве края накопилось много», — заявил он.

Отсюда, как он отметил, неэффективное и иногда незаконное расходование бюджетных средств. Об этом говорилось ранее в отчете Счетной палаты Алтайского края.

Бедность населения, низкие темпы газификации, обеспечение жильем детей-сирот и многое другое остается нерешенным, заявил Молотов.

В итоге отчет «Справедливая Россия» поддержала.

«Что-то пошло не так»

Следующим выступил руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов. Работали по мере сил и возможностей, оценил деятельность правительства представитель «жириновцев».

«Фракция ЛДПР не сможет поддержать данное постановление, руководствуясь в первую очередь партийной дисциплиной», — заключил он.

В отчете главы края Семенов отметил отсутствие сравнительного анализа данных по отношению к плановым показателям и к статистике другим регионов. Это не позволяет увидеть положение края, хотя всем оно уже давно известно, подчеркнул депутат.

Отчет губернатора Виктора Томенко , 28 мая 2020 года. пресс-служба АКЗС

«Мы понимаем, что изменить тенденции довольно сложно и завтра город-сад построен не будет, но нам хотелось бы видеть свет в конце тоннеля», — продолжил Семенов.

На прошлом отчете больше всего претензий либерал-демократы предъявляли к минэкономразвития края. Прошел год и Семенов оценил ситуацию цитатой из песни группы «Машина Времени»: «А с нами ничего не происходит и вряд ли что-нибудь произойдет».

«По ощущениям, должны быть перемены, но что-то пошло не так. Точнее, просто не пошло. Россияне крайне терпеливые люди. Естественная убыль, миграционный отток говорят нам о том, что у части населения надежда еще не умерла, но с Алтайским краем уже не связана», — сказал он.

Фракция надеется, что, сплотившись, правильные решения для достойного развития края все-таки получится найти.

Человечно , но с недоработками

Следом выступила руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова. Она отметила успехи края в дорожной отрасли, программу предоставления квартир для работников культуры и социальную поддержку, но в то же время недоступность жилья для покупки и, в связи с этим, высокую закредитованность населения.

Вопиющей недоработкой деятельности правительства она назвала низкие зарплаты.

«Поражает ситуация со среднедушевыми денежными доходами населения, которые в 1,5 раза меньше общероссийского показателя. Такое положение дел едва ли демонстрирует воздействие каких-либо объективных и неконтролируемых факторов», — считает коммунистка.

Отчет губернатора Виктора Томенко , 28 мая 2020 года. пресс-служба АКЗС

Она также заявила, что развитии экспорта предприятий есть существенные проблемы. Так, социально-ориентированные предприниматели, поставляющие продукцию за рубеж, не получили поддержки, хотя на нее власти направили 250 млн рублей.

«У нас есть основания полагать о наличии аффилированности адресантов такой поддержки. Законность требует проверки», — заявила депутат.

В завершении Прусакова отметила стиль работы Виктора Томенко, охарактеризовав его как «человечный и неравнодушный».

«Во взаимодействии с вами складывается ощущение искреннего желания и заинтересованности в решении многих проблем», — добавила коммунистка.

Фракция отчет не поддержала. Главную оценку деятельности властей, по ее мнению, дают не депутаты, а жители.

«И они ее дали, уезжая из Алтайского края», — резюмировала Мария Прусакова.

Не идеализировать и не скрывать

В заключении позицию представил глава «Единой России» в АКЗС Сергей Приб. От отметил положительную динамику во многих сферах, но эти «темпы не позволяют преодолеть отставание от некоторых соседних регионов».

«Поэтому мы поддержали позицию губернатора по включению Алтайского края в число десяти территорий с недостаточным уровнем социально-экономического развития. Это честная и правильная позиция. Рассчитываем, что утвержденная правительством России индивидуальная программа развития нашего региона поможет выйти на ускоренные темпы роста», — заключил Сергей Приб.

Отчет губернатора Виктора Томенко , 28 мая 2020 года. пресс-служба АКЗС

Он добавил, что все «проблемы обнажены», но есть четкое понимание, что делать и куда идти, а критика имеет место быть.

«Я считаю, что критиковать можно. Нужно браться за дело», — отметил он.

Ответственность за работу по нацпроектам и другим направлениям деятельности единороссы берут вместе с правительством края, подчеркнул Сергей Приб.

Депутаты самой многочисленной фракции поддержали отчет. Приб добавил, что фракция «не идеализирует ситуацию, и не скрывает проблемы».

Ответ губернатора

Виктор Томенко после выступления депутатов не стал вступать в дискуссию. Он отметил, что произошел «заинтересованный разговор» и обещал учесть все замечания фракций.

«Я думаю, что мы по всем практическим вопросам, где-то эмоционального плана, продолжим диалог. Я себе записал вопросы и дополнительно мы изучим все, что было сказано, критическое и острое, но эти высказывания должны найти свои ответы. Именно в таких не всегда приятных разговорах рождаются важные и нужные всему краю решения», — заключил глава региона.

Как распределились голоса

Голоса за постановление о приятии отчета распределились следующим образом: «за» выступил 51 депутат, против — 11, один воздержался и один не голосовал.