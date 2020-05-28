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Яркие высказывания и кадры. Как прошел отчет Виктора Томенко

Алтайский край поступательно продолжает развиваться. Об этом неоднократно в своем докладе о деятельности правительства края заявил губернатор Виктор Томенко. Как прошел отчет, какие тезисы вызвали вопросы со стороны депутатов АКЗС, кого предложили «выжигать каленым железом» и реакция главы края — в материале altapress.ru.

Отчет губернатора Виктора Томенко, 28 мая 2020 года.
Отчет губернатора Виктора Томенко, 28 мая 2020 года.
Анна Зайкова

Личный разговор

Отчет губернатора о работе правительства за 2019 год прошел, как обычно, в рамках сессии краевого парламента, но с поправками на эпидемиологическую ситуацию. Депутаты, как и на апрельской сессии, подключились к онлайн-трансляции более чем с 20 площадок.

Часть народных избранников, в том числе все руководители фракций, приглашенные и губернатор находились в большом зале парламентского центра, рассевшись на дистанции друг от друга, в масках. Всего на сессии с учетом онлайн-участников было 64 депутата.

Виктор Томенко отметил, что в некоторых регионах главы представили доклады в письменном виде. В Алтайском крае этот формат также обсуждали, но депутаты настояли на том, чтобы губернатор все же выступил лично. Он подчеркнул, что сам рад живому разговору.

Созидание в напряжении

2019 год для Виктора Томенко стал первым полным годом работы на посту губернатора. Он считает, что это было время стабилизации в системе госуправления и совместной созидательной напряженной работы.

«Регион продолжил свое поступательное развитие», — подчеркнул Томенко.

Губернатор отчитался о показателях в каждой сфере, разбив выступления на блоки. Основные тезисы его доклада уже были известны, с этими цифрами можно ознакомиться в предыдущем материале altapress.ru.

Закончив со статистикой, Виктор Томенко обратился к собравшимся со словами благодарности за эффективное взаимодействие. Депутатов он поблагодарил за принципиальность и прямоту.

Обращение глава региона адресовал и жителям.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Я хочу также поблагодарить всех жителей края за совместную работу по развитию экономики и социальной сферы нашего региона. Дорогие земляки! Все мы хотим вернуться к нормальной жизни, к планам развития и чтобы это непростое испытание как можно скорее закончилось. То, как страна и наш регион пройдут этот сложный период, зависит от каждого из нас — от нашего терпения, ответственности, бережного и внимательного отношения друг к другу.

После «докладной» части спикер Заксобрания Александр Романенко предоставил слово руководителям парламентских фракций. Перед выступлением каждого трибуну, куда выходили депутаты, дезинфицировали.

Отчет губернатора Виктора Томенко, 28 мая 2020 года.
Отчет губернатора Виктора Томенко, 28 мая 2020 года.
пресс-служба АКЗС

Кадровая чехарда и кредит доверия

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов выступ первым. Прежде всего он отметил, что у губернатора есть четкая программа действий по выводу края из многолетнего кризиса, которую партия поддерживает, и кредит доверия к губернатору еще не исчерпан.

Отчет губернатора Виктора Томенко, 28 мая 2020 года.
Отчет губернатора Виктора Томенко, 28 мая 2020 года.
пресс-служба АКЗС

Несмотря на беспрецедентные цифры бюджета, есть явные проблемы в экономике, указал депутат. Индекс промпроизводства вырос лишь до 101,2% к 2018 году, темп роста зарплат составил 104,8%, а реальные располагаемы доходы населения за год и вовсе упали до 99,1%, хотя в целом по стране отмечается их рост.

«Понятно, что сказывается эффект низкой базы, доставшейся губернатору в наследство, но считаем, что за без малого два года могли бы уже начаться положительные изменения в социальном самочувствии населения и появиться сдержанный оптимизм жителей относительно своего будущего, но ничего подобного мы, к сожалению, не фиксируем», — отметил справедливоросс.

Несмотря на заявленную главой края в отчете стабилизацию в системе госуправления, Молотов считает, что в регионе нет внятной кадровой политики среди руководителей.

«Продолжающаяся кадровая чехарда на краевом и муниципальном уровне власти показывает, что губернатор до сих пор не смог создать эффективную и результативную команду. Важно запустить масштабную кампанию по поиску квалифицированных управленцев и переподготовке уже имеющихся, а также каленым железом начать выжигать из всех эшелонов власти бездарей, саботажников и коррупционеров, которых в руководстве края накопилось много», — заявил он.

Отсюда, как он отметил, неэффективное и иногда незаконное расходование бюджетных средств. Об этом говорилось ранее в отчете Счетной палаты Алтайского края.

Бедность населения, низкие темпы газификации, обеспечение жильем детей-сирот и многое другое остается нерешенным, заявил Молотов.

В итоге отчет «Справедливая Россия» поддержала.

«Что-то пошло не так»

Следующим выступил руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов. Работали по мере сил и возможностей, оценил деятельность правительства представитель «жириновцев».

«Фракция ЛДПР не сможет поддержать данное постановление, руководствуясь в первую очередь партийной дисциплиной», — заключил он.

В отчете главы края Семенов отметил отсутствие сравнительного анализа данных по отношению к плановым показателям и к статистике другим регионов. Это не позволяет увидеть положение края, хотя всем оно уже давно известно, подчеркнул депутат.

Отчет губернатора Виктора Томенко, 28 мая 2020 года.
Отчет губернатора Виктора Томенко, 28 мая 2020 года.
пресс-служба АКЗС

«Мы понимаем, что изменить тенденции довольно сложно и завтра город-сад построен не будет, но нам хотелось бы видеть свет в конце тоннеля», — продолжил Семенов.

На прошлом отчете больше всего претензий либерал-демократы предъявляли к минэкономразвития края. Прошел год и Семенов оценил ситуацию цитатой из песни группы «Машина Времени»: «А с нами ничего не происходит и вряд ли что-нибудь произойдет».

«По ощущениям, должны быть перемены, но что-то пошло не так. Точнее, просто не пошло. Россияне крайне терпеливые люди. Естественная убыль, миграционный отток говорят нам о том, что у части населения надежда еще не умерла, но с Алтайским краем уже не связана», — сказал он.

Фракция надеется, что, сплотившись, правильные решения для достойного развития края все-таки получится найти.

Человечно, но с недоработками

Следом выступила руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова. Она отметила успехи края в дорожной отрасли, программу предоставления квартир для работников культуры и социальную поддержку, но в то же время недоступность жилья для покупки и, в связи с этим, высокую закредитованность населения.

Вопиющей недоработкой деятельности правительства она назвала низкие зарплаты.

«Поражает ситуация со среднедушевыми денежными доходами населения, которые в 1,5 раза меньше общероссийского показателя. Такое положение дел едва ли демонстрирует воздействие каких-либо объективных и неконтролируемых факторов», — считает коммунистка.

Отчет губернатора Виктора Томенко, 28 мая 2020 года.
Отчет губернатора Виктора Томенко, 28 мая 2020 года.
пресс-служба АКЗС

Она также заявила, что развитии экспорта предприятий есть существенные проблемы. Так, социально-ориентированные предприниматели, поставляющие продукцию за рубеж, не получили поддержки, хотя на нее власти направили 250 млн рублей.

«У нас есть основания полагать о наличии аффилированности адресантов такой поддержки. Законность требует проверки», — заявила депутат.

В завершении Прусакова отметила стиль работы Виктора Томенко, охарактеризовав его как «человечный и неравнодушный».

«Во взаимодействии с вами складывается ощущение искреннего желания и заинтересованности в решении многих проблем», — добавила коммунистка.

Фракция отчет не поддержала. Главную оценку деятельности властей, по ее мнению, дают не депутаты, а жители.

«И они ее дали, уезжая из Алтайского края», — резюмировала Мария Прусакова.

Не идеализировать и не скрывать

В заключении позицию представил глава «Единой России» в АКЗС Сергей Приб. От отметил положительную динамику во многих сферах, но эти «темпы не позволяют преодолеть отставание от некоторых соседних регионов».

«Поэтому мы поддержали позицию губернатора по включению Алтайского края в число десяти территорий с недостаточным уровнем социально-экономического развития. Это честная и правильная позиция. Рассчитываем, что утвержденная правительством России индивидуальная программа развития нашего региона поможет выйти на ускоренные темпы роста», — заключил Сергей Приб.

Отчет губернатора Виктора Томенко, 28 мая 2020 года.
Отчет губернатора Виктора Томенко, 28 мая 2020 года.
пресс-служба АКЗС

Он добавил, что все «проблемы обнажены», но есть четкое понимание, что делать и куда идти, а критика имеет место быть.

«Я считаю, что критиковать можно. Нужно браться за дело», — отметил он.

Ответственность за работу по нацпроектам и другим направлениям деятельности единороссы берут вместе с правительством края, подчеркнул Сергей Приб.

Депутаты самой многочисленной фракции поддержали отчет. Приб добавил, что фракция «не идеализирует ситуацию, и не скрывает проблемы».

Ответ губернатора

Виктор Томенко после выступления депутатов не стал вступать в дискуссию. Он отметил, что произошел «заинтересованный разговор» и обещал учесть все замечания фракций.

«Я думаю, что мы по всем практическим вопросам, где-то эмоционального плана, продолжим диалог. Я себе записал вопросы и дополнительно мы изучим все, что было сказано, критическое и острое, но эти высказывания должны найти свои ответы. Именно в таких не всегда приятных разговорах рождаются важные и нужные всему краю решения», — заключил глава региона.

Как распределились голоса

Голоса за постановление о приятии отчета распределились следующим образом: «за» выступил 51 депутат, против — 11, один воздержался и один не голосовал.

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