Алтайский край вошел в число регионов с максимальным объемом реализации молока

Минсельхоз России назвал регионы, в которых достигнуты максимальные объемы реализации молока. В эту группу попал и Алтайский край.

Информация об этом появилась на сайте министерства.

По данным на 1 июня 2020 года суточный объем реализации молока сельхозорганизациями России составил 51,7 тыс. тонн, что на 5,2% больше аналогичного показателя в 2019 году.

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,71 кг, что на 1,26 кг больше, чем годом ранее.

Вместе с тем фермеры и владельцы ЛПХ Алтайского края жалуются на низкие закупочные цены, сложившиеся в этом году. Территориальное управление ФАС открыло дело о возможном сговоре трех сборщиков молока в Курьинском районе.

С января по май 2020 года «Барнаульский молочный комбинат», компания «Агротрейд-Катунь» (Михайловский район) и «СМК» (Томская область) синхронно установили одинаковые цены на молоко. Затем они синхронно их снижали. К 16 мая цена составила 17 рублей за литр.