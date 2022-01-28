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Экономика

Алтайский край вошел в лидеры по росту цен в России

По итогам 2021 года инфляция в Алтайском крае составила 10,2%, что позволяет региону войти в пятерку субъектов по росту цен. Об этом пишет издание «Прайм» со ссылкой на информацию Росстата.

Магазин. Покупки.
Магазин. Покупки.
СС0

Инфляция в России к концу декабря составила 8,39%. Рост потребительских цен стал максимальным с 2015 года, когда показатель достиг 12,91%.

В 54 регионах рост цен превысил средний показатель. В пяти из них инфляция превысила 10% — это Севастополь (рост цен на 10,09%), Алтайский край (10,2%), республики Хакасия (10,22%), Калмыкия (11,5%) и Дагестан (11,82%).

В 31 регионе инфляция оказалась ниже, чем в целом по стране. Например, в Ненецком автономном округе — более чем в два раза ниже.

Ранее altapress.ru пытался разобраться, почему цены на колбасу и сосиски продолжают бить рекорды.

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