Алтайский край вошел в пятерку регионов, где сложнее всего накопить на жилье

В России снизилась доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2021 года, сообщает РИА «Новости» .

Семье с одним ребенком придется копить на квартиру в среднем 4,7 года при средней стоимости в 3,7 млн рублей. Ранее показатель составлял 4,6 года.

«Программа льготной ипотеки, призванная увеличить шансы на улучшение населением своих жилищных условий, во многих регионах привела к росту цен на квартиры», — отметили аналитики.

Причем не все семьи могут использовать возможности банковских программ и вынуждены копить на квартиру.

Эксперты выяснили, за какое время семья с одним ребенком и средним доходом в регионе сможет без помощи банка накопить на 60 кв. метров жилья — по ценам на начало 2021 года.

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Алтайский край в списке регионов оказался на 78 месте из 82. Здесь семья на квартиру будет копить 13 лет и 6 месяцев, при средней стоимости 3,4 млн рублей.

Примечательно, что в 2021 году срок накопления в крае увеличился на один год — по данным на начало 2020 года показатель составлял 12,4 года.

В Республике Алтай (71 место) копить придется 9,7 года. Быстрее всего жилье покупается в Ямало-Ненецком автономном округе — чуть более года.

Ранее депутат Госдумы предложил снизить один налог, чтобы россияне исполнили одну мечту — заиметь крышу над головой.