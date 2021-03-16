Депутат Госдумы предложил снизить один налог, чтобы россияне исполнили одну мечту

Депутат Госдумы Василий Власов предложил Минфину вдвое снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование, сообщает RT со ссылкой на письма парламентария.

Власов отметил, что в сегодня используют различные механизмы для обеспечения граждан собственным жильем, однако каждый пятый россиянин не имеет своего жилища.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность в целях поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снизить ставку налога на добавленную стоимость на строительные материалы и оборудование с 20 до 10%", — написал министерству Власов.

По его мнению, сегодня это — необходимый шаг, который позволит снизить затраты россиян на приобретение или строительство собственного жилья.

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