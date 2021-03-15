Когда-нибудь аналитики наверняка будут скрупулезно изучать, как российская экономика смогла сохранить устойчивость под натиском пандемии. Показателен и опыт налоговой службы — система выстояла и продолжает развиваться. Как это получилось в Алтайском крае, рассказал руководитель регионального управления ФНС России Юрий Куриленко.

Плюс 3 млрд рублей

— Юрий Александрович , как прошедший год , самый сложный за последние 30 лет , сказался на сборе налогов и страховых взносов?

— Несмотря на ряд ограничений в администрировании, в контрольной и судебной работе, в работе с задолженностью и мораторий на банкротства, мы смогли сохранить положительную динамику.

Система не только выдержала вызовы прошлого года, но и сумела увеличить налоговые доходы почти на 6%, или более чем на 3 млрд рублей.

— Если говорить о взносах в страховые фонды , то какова здесь динамика? Неужели тоже больше «доковидного» года?

— В целом поступления страховых взносов за 2020 год увеличились на 400 млн рублей. Динамика страховых взносов, «очищенная» от влияния мер поддержки бизнеса, — почти 105%. Она вполне соответствует темпу роста фонда начисленной зарплаты.

В целом результат мы получили немного меньше прогнозируемого: там есть потери — около 2,5 млрд рублей. Однако это связано с применением пониженных тарифов (снижением ставки с 30 до 15%) и освобождением малого и среднего предпринимательства от уплаты взносов во втором квартале 2020 года.

ФНС. www.nalog.ru

— Как вы прокомментируете такие , на первый взгляд , неожиданные результаты?

— Вызванные пандемией кризисные явления в экономике Алтайского края проявились в меньшей степени, чем в целом по стране.

Связано это, во-первых, с отраслевой спецификой экономики региона. Во-вторых, с комплексом мер поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики, оперативно принятым правительствами РФ и Алтайского края.

— Какова доля предприятий пострадавших отраслей в общих сборах налогов и взносов на территории Алтайского края?

— Объем налогов и сборов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации налогоплательщиками, отнесенными к наиболее пострадавшим отраслям экономики, в общих поступлениях края составляет порядка 2,5 млрд рублей, или немногим менее 3%.

Налоги. Налоговая практика. ФНС. Nalog.ru

Налоговые послабления

— Какую роль в стабилизации экономики сыграли специальные льготы по налогам?

— Как вы знаете, мер федеральной поддержки было несколько. Первая — перенос сроков уплаты налогов с возможностью уплачивать их впоследствии частями, по 1/12. Это дало бизнесу значительное время для погашения налоговых обязательств.

От уплаты налогов за второй квартал были освобождены почти 12 тысяч плательщиков ЕНВД (общая сумма налога — 140 млн рублей) и более 9 тыс. плательщиков упрощенной системы налогообложения (374 млн рублей).

Пониженные тарифы страховых взносов в размере 0% за апрель — июнь применили 7780 налогоплательщиков на сумму 533 млн рублей, снизили сумму фиксированного платежа (за себя) 18 510 индивидуальных предпринимателей.

Юрий Куриленко. Анна Зайкова.

— Было опасение , что к концу года многие предприятия и предприниматели не выдержат снижения спроса на их товары и услуги и нарастят долги. Оправдались ли эти прогнозы?

— В прошлом году налоговая служба приостановила взыскание задолженности для снижения рисков неплатежеспособности налогоплательщиков. Рост долга в крае удалось сдержать.

Разумеется, работа с долгами в рамках законодательства не прекратилась. В 2020 году нам удалось сократить задолженность, применяя меры взыскания, на 7,2 млрд рублей.

Совокупный долг на начало 2021 года составил 14,6 млрд рублей, из которого 72% — долги организаций и предпринимателей, 2,6 млрд — задолженность по имущественным налогам граждан.

Налоги. Налоговая практика. ФНС. Nalog.ru

Отсрочку по налоговым платежам предоставили 54 налогоплательщикам из пострадавших отраслей на сумму 265 млн рублей, и еще на сумму 50,5 млн руб­лей — в рамках главы 9 НК РФ («изменение срока уплаты налога, сбора, страховых взносов»). На треть увеличилось и количество зачетов в погашение долга.

— Известно , что и сама налоговая служба — впервые в истории — была задействована в оказании помощи. Сколько предпринимателей ею воспользовались?

— Да, наше ведомство впервые было вовлечено в процесс оперативного снятия проблем бизнеса. Через ФНС России субъектам бизнеса пострадавших от пандемии отраслей выплачивали субсидии.

По постановлениям правительства РФ № 576 и № 976 сотрудники налоговых органов в 2020 году приняли порядка 33 тыс. заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, мы вели мониторинг экономики для информирования правительства РФ.

Налоги. Налоговая практика. ФНС. Nalog.ru

Вклад пострадавших отраслей

— Зафиксирован ли спад поступлений налогов от отраслей , включенных правительством России в список пострадавших?

— Конечно, спад есть, но не столь значительный, как первоначально мы оценивали. Снижение налоговых платежей среди субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в пострадавших отраслях экономики, в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, составило 100 млн рублей, или 4%.

На четверть, или на 30 млн рублей, снизились поступления от физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, на 8 млн — от туристической деятельности, на 6,5 млн — от сферы культуры, организации досуга и развлечений.

В общественном питании сумма уплаченных в 2020 году налогов сократилась на 11%, или на 25,4 млн рублей.

Динамика налогоплательщиков в Алтайском крае. УФНС по АК.

Заплатили и спят спокойно

— По данным Алтайкрайстата , реальные доходы населения региона в 2020 году сократились. Отразилось ли это на поступлениях налогов от физлиц?

— Объем поступлений имущественных налогов физлиц даже немного увеличился: по итогам 2020 года поступило 3,3 млрд рублей, это почти 102% к 2019 году.

— Увеличилось ли количество должников-граждан?

— Уже на протяжении ряда лет мы повышаем качество взаимодействия со службой судебных приставов. В прошлом году совместная работа принесла нам 1,1 млрд рублей.

Рост задолженности на 2% (то есть на 31,2 млн рублей) произошел только по транспортному налогу. Задолженность физлиц по налогам на имущество и землю, наоборот, сократилась на 19,2 млн рублей (или на 0,7%).

Однако напомню: в настоящее время мы перестраиваем эту работу. Перспективным является не только взыскание долга, но и его предотвращение путем управления рисками возникновения задолженности.

Юрий Куриленко. Анна Зайкова.

— В банковском сообществе озвучили такую версию итогов года: бедные обеднели , богатые стали еще богаче. Есть ли сведения , увеличилось ли в крае количество миллиардеров и миллионеров?

— Итоги кампании по доходам за 2020 год в полном объеме мы увидим лишь в феврале 2022-го, декларирование только началось.

Общая тенденция такова: количество физлиц, декларирующих доход от продажи недвижимого имущества от 1 млн до 10 млн рублей, медленно растет.

Увеличивается и количество миллиардеров в крае. В прошлом году доход от 1 млрд рублей и выше, полученный за 2019 год, задекларировали семь налогоплательщиков — это больше уровня 2018 года более чем в два раза.

Основным видом их деятельности являются оптовая торговля продуктами, производство сыра, переработка и консервирование рыбы. С учетом того, что эти отрасли не попали в перечень пострадавших от пандемии, полагаю, что снижение уровня доходности в 2020 году у них не будет критичным.

Налоги. Налоговая практика. ФНС. Nalog.ru

Сложные конструкции

— Предполагаю , что в прошлом году бизнес стал применять новые схемы оптимизации налогообложения — все же были особые обстоятельства. А что показывает практика?

— Возникновение новых схем — процесс непрерывный. Но новые программные продукты ФНС и дополнительные информационные ресурсы позволили сделать бизнес максимально прозрачным для налогового администрирования.

Соответственно, налогоплательщики вынуждены усложнять схемы, чтобы отвести как можно дальше от выгодополучателей риски неблагоприятных последствий и переложить ответственность на номинальные транзитные организации.

Бизнес старается воспользоваться особенностями налогового законодательства различных юрисдикций. Он рассчитывает, что налоговая служба столкнется с ограничениями, связанными с получением информации от иностранных государств.

Еще одна цель таких сложных конструкций — попытка сохранить активы при предъявлении налоговых претензий. Сегодня, как правило, все имущество, задействованное в финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, к которым у нас есть вопросы, выведено на иных лиц — формально самостоятельных.

Бизнес. СС0.

— И у вас есть инструменты для выявления таких вот сложных конструкций?

— Есть. Мы не ограничиваемся проведением мероприятий в отношении отдельно взятого налогоплательщика. Проводим анализ группы лиц, в составе которой осуществляется финансово-хозяйственная деятельность.

Выявляем бенефициаров, центр управления и принятия решений. Выясняем, где сконцентрирована и в чем выражена налоговая экономия, кто реально стоит за данным бизнесом.

Благодаря расширению электронного обмена данными по финансовым операциям растет и наша эффективность по отработке трансграничных операций.

Юрий Куриленко. УФНС по АК.

С другой стороны, когда бизнесу становится очевидна осведомленность налогового органа о тех или иных действиях, направленных на неуплату налогов, он может добровольно уточнить свои налоговые обязательства. ФНС это поощряет и мотивирует.

— Как часто бизнес соглашается доплатить недостающие суммы?

— Все больше субъектов бизнеса, оценив риски, принимают решение представить уточненные декларации и выплатить налоги.

Суммы увеличенных ими налоговых обязательств в результате аналитической работы, проводимой ФНС, без проведения проверок за последние пять лет возросли в два раза: с 788,3 млн рублей в 2015 году до 1,57 млрд в 2020-м.

Бизнес. СС0.

Бессмысленная миграция

— Раньше был распространен такой способ ухода от претензий налоговой службы: перерегистрация в другом регионе. Это по-прежнему распространено?

— В том же 2015 году такая миграция носила массовый характер. Причем связана она была не с фактическим перемещением бизнеса, а именно с предъявлением налоговых претензий.

Получив решение о проведении проверки, организация подавала заявление на смену юридического адреса. Надеялась, что налоговому органу будет проблематично качественно провести проверку на удалении, а сам бизнес сможет затеряться на чужой территории — и тем самым сгладит неблагоприятные последствия.

В настоящее время такой инструмент, как недобросовестная миграция, полностью потерял свою актуальность.

— Почему?

— Сегодня, если налогоплательщик таким образом пытается решить проблему налоговой проверки, вслед за ним в другой регион «едет» и предпроверочный анализ, содержащий доказательства нарушения законодательства. А проверяющая бригада формируется из сотрудников инспекций по старому и новому месту учета.

Юрий Куриленко. Анна Зайкова.

Проблему непредставления документов помогают решить наши аналитические инструменты и запросы, направленные в адрес контрагентов проверяемого лица.

И проверка последовательно доводится до логического завершения уже двумя налоговыми органами. В этих условиях применение схем становится очень затратным и невыгодным для бизнеса.

— Какие суммы удалось доначислить по итогам проверок в прошлом году?

— Контрольные мероприятия налоговых органов края дополнительно принесли в бюджет почти 3,8 млрд рублей. При этом более половины (2 млрд) обеспечены аналитической работой — это значит, что плательщики добровольно уточнили суммы налогов после вопросов со стороны ФНС.

При этом количество выездных налоговых проверок в 2020 году сократилось. В том числе в связи с введением моратория на их проведение. Однако это постоянный тренд в нашей работе. В 2020 году мы провели 35 выездных проверок — это в три раза меньше уровня 2018 года и более чем в 10 раз меньше, чем шесть лет назад.

Сегодня этой формой контроля в среднем охвачен только один плательщик из тысячи. И при этом должны совпасть два фактора — реально подтвержденные претензии и отказ от их уточнения.

Бизнес. СС0.

Готовы работать легально

— Еще одним событием ушедшего года стал окончательный отказ от единого налога на вмененный доход. О чем , на ваш взгляд , это говорит?

— Стоит отметить, что отмена ЕНВД не была новостью 2020 года. Вначале планировали ее отменить с 1 января 2018-го, потом срок перенесли на 1 января 2021го. То есть к таким изменениям готовились четыре года.

Для бесшовного перехода налогоплательщиков на иные режимы на законодательном уровне были внесены глобальные изменения в патентную и упрощенную системы налогообложения. Появился новый спецрежим — налог на профессиональный доход.

Кстати, наш законодатель вместе с правительством края очень хорошо поработал. Отдельные регионы до сих пор необходимые решения не приняли.

Деньги. Налоги. Pixabay.com

Не определившихся с выбором режима налогообложения — менее 2%. Однако до 31 марта 2021 года для них продлен срок подачи уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения, при этом на УСН они переводятся с 1 января.

Полагаю, это — результат готовности большинства субъектов бизнеса работать в легальном поле.

— Какая часть предпринимателей перерегистрировалась в соседних регионах из-за отмены ЕНВД?

— Ну, во-первых, это непросто — перерегистрироваться. Если психануть, то можно, конечно, не считаться с издержками и потерями.

Но 99% плательщиков ЕНВД остались в крае. Законодательные и исполнительные органы края сделали все, чтобы плательщики ЕНВД безболезненно перешли на иные режимы.

— Скажите как эксперт в налогообложении: может ли регион привлечь обратно тех немногих , кто все же зарегистрировался в другом регионе?

— Не думаю, что на фоне приведенных цифр стоит этим заниматься. Это их решение. Проживая в том или ином месте, ты должен понимать нужды территории.

И если соседи субсидируются максимально, за счет федерального бюджета, либо имеют собственные колоссальные доходы и могут себе позволить ставку 1% по УСН, это не значит, что нам стоит из соображений популизма приходить к решению, которое приведет к нарушению принципа равных условий для всех.

Деньги. Налоги. Pixabay.com

Доброе слово и револьвер

— Как перенесли 2020 год сотрудники ФНС? Были ли в вашей системе человеческие потери?

— Мы приняли все необходимые меры профилактики, с самого начала отнеслись к этому очень серьезно, вели статистику. С начала пандемии обстановка в коллективах инспекций и управления держалась более-менее стабильной, количество заболевших до наступления осеннего сезона не превышало 10−20 человек.

Особенно напряженным был ноябрь, как и по стране в целом. Количество заболевших в нашей системе превысило 50 человек, причем было несколько тяжелых случаев. Потерь удалось избежать.

К концу года заболеваемость пошла на спад. Всего за весь период у нас переболело более 10% коллектива.

Налоги. Бизнес. Pixabay.com

— Наверное , вы регулярно встречаетесь лично со своими сотрудниками. Они вам на что-то жаловались? На что вы в 2020 году особо обращали их внимание?

— Ну да, часы сверять приходится часто — с учетом динамики развития электронной экономики и наших возможностей. Но не жалуюсь, а как руководитель обращаю внимание на наши недостатки в силу полномочий.

Основной недостаток по-прежнему — неумение некоторых коллег в силу профдеформации повернуться лицом к налогоплательщику. Встать на его сторону, порой в непростой экономической ситуации.

Кстати, прошедший год подтвердил мою позицию в этом вопросе. Перефразирую: «Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем револьвером».

А коллеги жалуются, наверное, как у всех. Молодежь, например, на низкие доходы. Ну, тут надо подождать — все приходит со стажем и профессиональным ростом. Стараемся поддерживать их морально, все-таки у нас интересно и можно получить опыт, какого не получишь нигде.

Юрий Куриленко. Анна Зайкова.

Специальный вопрос

— Боитесь ли вы лично коронавируса?

— На мне как на руководителе — большая ответственность за всех сотрудников и их семьи. Поэтому выполнения правил и требований я добивался и буду добиваться. А бояться… Помните у Булгакова? «Человек смертен, плохо то, что он иногда внезапно смертен».

Люди болели, болели и будут болеть. Это жизнь, чего ее бояться, ее жить надо. Я любопытен, хотелось бы подольше.