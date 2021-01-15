Алтайский край вошел в пятерку регионов с самым высоким спросом на банкротство

Алтайский край попал в пятерку регионов России, где наблюдается самый высокий спрос россиян на банкротство без суда, пишет РБК со ссылкой на статистику Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Упрощенный и бесплатный механизм списания долгов без судебных разбирательств заработал в России 1 сентября 2020 года.

Самый большой интерес к новой процедуре проявили в Санкт-Петербурге где за четыре месяца в МФЦ обратились более 500 должников, почти на треть больше, чем в Москве.

Помимо столицы в пятерке регионов с наибольшим спросом оказались Алтайский край, Тюменская и Ленинградская области.

Всего в сентябре—декабре 2020 года жители России подали через МФЦ более 6,4 тыс. заявлений о банкротстве по новой процедуре.

Ранее сообщалось, что по упрощенной процедуре не все заявления получают одобрения. Отказы связаны с тем, что на банкротство подают люди, которые не имеют на руках оконченного исполнительного производства или ими не соблюдены другие требования.