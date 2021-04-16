Алтайский край восхищает потенциальных партнеров сырами на столичной выставке

Более 40 компаний Алтайского края представляют свою продукцию на международной выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо 2021» в Москве. Уже больше тысячи человек восхитились полутвердым сыром с абхазской аджикой, сообщили в Алтайпищепроме.

На выставке презентуют мукомольно-крупяные изделия, растительные масла, сладости, напитки, сыры и многое другое.

Сыр с аджикой «Аджарио», изготовленный по авторской рецептуре, привез «Новоалтайский маслосырзавод». Коммерческий директор предприятия Николай Стародубцев отметил, что новинку продегустировали уже более тысячи человек и все в восхищении.

«Будем искать ваш продукт на полках, сколько бы он не стоил, отзываются посетители. Положительные отзывы не только от конечного потребителя, но и от дистрибуторов и торговых сетей — подтвердили интерес „SPAR“ (Челябинск), МИРАТОРГ (Москва) и другие», — поделился Стародубцев.

На стенде мягкие, полутвердые, копченые, соломку и сырные рулеты, плавленые пастообразные, колбасные, творожные и разные другие виды сыров от пяти алтайских производителей находятся на одном стенде.

Сыры Алтайского края на выставке в Москве. upp.alregn.ru

Индивидуальный стенд в павильоне заняла компания «Киприно». Завод представляет сыры в обновленной упаковке.

Сыры Алтайского края на выставке в Москве. upp.alregn.ru

«Продэкспо 2021» проводится уже в 28 раз. Всего в этом году в выставке принимают участие 1 548 компаний из 42 стран.

Специалисты отрасли знакомятся с новыми продуктами, торговыми марками, брендами и заключают выгодные контракты.