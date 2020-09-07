Алтайский маслозавод остановят и превратят в элеватор

На Бийском маслоэкстракционном заводе в декабре остановят производство, а площадку станут использовать как элеваторный комплекс, пишет «Коммерсант».

На это решение повлияла необходимость модернизации оборудования и длительный сырьевой дефицит в регионе, сообщил арендатор площадки ГК «Благо».

«Сейчас на заводе работает 265 человек. После завершения переработки в декабре на нем продолжит работать та часть сотрудников, которая отвечает за работу элеваторного комплекса. Мы не рассматриваем вариант простоя, так как возобновление работы завода предполагается только после выкупа площадки и ее модернизации, что займет достаточно длительное время. Сокращение сотрудников будет осуществляться согласно ТК РФ», — добавили в компании.

Дефицит сырья, по словам представителя «Благо», сложился из-за массового экспорта, в том числе «серого», в Казахстан.

Экспорт. СС0

Власти говорят, что дефицита нет. В начале года действительно фиксировался рост вывоза маслосемян подсолнечника в Казахстан, но из степной зоны края. Из Бийска везти в Казахстан семена экономически невыгодно.

«Возможности работать у завода есть. Нужно выстроить взаимодействие с крестьянами по покупке сырья», — сказал начальник алтайпищепрома Александр Большаков.

Рынок подсолнечника в крае высококонкурентный, по его словам, крестьяне продают туда, куда считают выгоднее.

Напомним, что пока «Благо» только арендует мощности предприятия, но намерена выкупить активы в ходе торгов.