В Алтайском крае продадут два завода за гигантские долги в 9 млрд рублей

Арбитражный суд Алтайского края продлил конкурсное производство в отношении бывшего холдинга «Юг Сибири», в управлении которого находилось два крупных маслоэкстракционных предприятия в Барнауле и Бийске. Их долги оказались значительно выше стоимости активов.

Как следует из материалов арбитража, в конкурсную массу включено имущество стоимостью 1,3 млрд рублей. При этом требования кредиторов составляют более 9,2 млрд рублей. «Юг Сибири» с ним пока не рассчитывался.

Продать имущество конкурсный управляющий должен до 13 октября.

Как сейчас работают предприятия

С августа 2018 года арендатором производственных мощностей «Юга Сибири» является федеральная компания «Благо».

Ранее в пресс-службе холдинга сообщили, что не исключают возможности со временем стать полноправным собственником активов в Барнауле и Бийске.

Производство лецитина на «АгроСиб-Раздолье». Олег Богданов

В марте компания сообщила об отправке танк-контейнерного поезда с рапсовом маслом в Китай.

Кирилл Мельников, директор по маркетингу ГК «Благо», сообщил, что в 2019 году компания отправила из Алтайского края на экспорт более 39 тыс. тонн масел и шротов.