В Алтайском крае продадут два завода за гигантские долги в 9 млрд рублей

Как следует из материалов арбитража, в конкурсную массу включено имущество стоимостью 1,3 млрд рублей. При этом требования кредиторов составляют более 9,2 млрд рублей. «Юг Сибири» с ним пока не рассчитывался.
Продать имущество конкурсный управляющий должен до 13 октября.
Как сейчас работают предприятия
С августа 2018 года арендатором производственных мощностей «Юга Сибири» является федеральная компания «Благо».
Ранее в пресс-службе холдинга сообщили, что не исключают возможности со временем стать полноправным собственником активов в Барнауле и Бийске.
В марте компания сообщила об отправке танк-контейнерного поезда с рапсовом маслом в Китай.
Кирилл Мельников, директор по маркетингу ГК «Благо», сообщил, что в 2019 году компания отправила из Алтайского края на экспорт более 39 тыс. тонн масел и шротов.