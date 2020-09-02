Алтайский министр рассказал, почему новый завод «Русской кожи» в Заринске еще не ввели в эксплуатацию

Новый завод группы компаний «Русская кожа», открытый в Заринске почти год назад, до сих пор не получил разрешения на ввод в эксплуатацию. По словам Вячеслава Химочки, министра промышленности и энергетики Алтайского края, причины задержки в том, что надзорные органы выявили ряд существенных недостатков, которые предприятию пришлось ликвидировать.

В кожевенный завод, построенный с нуля и оснащенный современным импортным оборудованием, инвестор (ГК «Русская кожа») вложил 2,1 млрд рублей. Запуск предприятия неоднократно откладывали. 15 октября 2019 года при участии губернатора Виктора Томенко наконец-то произошло его торжественное открытие.

Однако Вячеслав Химочка пояснил: это был технический запуск. В эксплуатацию завод пока не введен. Как выяснилось, у надзорных органов были к этому промобъекту существенные замечания (министр упомянул претензии со стороны госпожнадзора).

Предприятие обязалось устранить проблемы в августе-сентябре 2020 года. И, по сведениям Вячеслава Химочки, они «вот-вот будут устранены», после чего завод заработает в полном объеме.

Завод «Русская кожа». Анна Зайкова

Министр также ответил на вопрос, не будет ли у нового завода проблем с сырьем и сбытом.

Эти вопросы собственник, инвестор всегда прорабатывает в первую очередь. И пока он не поймет, что здесь проблем не будет, он не приступит к строительству. Поэтому здесь я все сомнения должен развеять. Как с сырьем, так и со сбытом проблем не будет, — рассказал Вячеслав Химочка в ходе онлайн-пресс-конференции.

Завод «Русская кожа». Анна Зайкова

Год назад представители ГК «Русская кожа» сообщали: заринский завод сможет перерабатывать 600 тонн сырых шкур в месяц, объем выпуска кожевенных материалов — 100 тыс. кв. метров в месяц. Вячеслав Химочка пояснил, что на предприятии будут трудиться около 140 человек.

Завод стал первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития в Заринске. Сегодня, по словам Вячеслава Химочки, в этой ТОСЭР зарегистрированы четыре резидента.

Кроме того, для развития предприятия «Русская Кожа Алтай» была предоставлена государственная поддержка. В частности, федеральный «Фонд развития моногородов» выделил 46 млн рублей на строительство новой автомобильной дороги до завода. А в дальнейшем предоставил льготный заем на сумму 640 млн. рублей под 5% годовых.