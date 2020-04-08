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Экономика

Алтайский министр разъяснил, как бизнесу вернуться на работу без нарушений

В редакцию Altapress.ru продолжают поступать вопросы предпринимателей, которых интересует, какие компании и каким образом в начале этой недели получили право возобновить свою деятельность. Ситуацию прокомментировал Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики и Алтайского края.

Вячеслав Химочка.
Вячеслав Химочка.
Анна Зайкова.

По словам Химочки, руководителям предприятий и индивидуальным предпринимателям Алтайского края сейчас следует ориентироваться на список из 42 видов деятельности, который был утвержден постановлением губернатора Виктора Томенко 6 апреля. Таким образом, им теперь не надо заполнять специальный бланк, о котором мы сообщали ранее.

«В этот перечень включены виды деятельности, на осуществление которых организации, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право в период действия Указа президента России № 239. Если предприятие подпадает под действие данного списка, оно может возобновить работу, не направляя заявлений или уведомлений в органы власти», — пояснил министр.

«Решение упростить порядок выхода на работу организаций было принято, чтобы в короткие сроки возобновить ключевые кооперационные цепочки в экономике региона», — сказал Химочка.

Такой механизм был выбран после поступления многочисленных обращений бизнеса в правительство Алтайского края. Только в прошлую пятницу, по словам министра, их пришло около 2,5 тыс.

Химочка подчеркнул, что в данном случае руководители предприятий, вернувшихся к работе по прежним графикам, обязаны обеспечить выполнение всех санитарно-эпидемиологических требований на своих объектах.

Парикмахерским, ветеринарным клиникам и другим организациям «не из списка» работать в данное время по-прежнему запрещено.

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