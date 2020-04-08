Алтайский министр разъяснил, как бизнесу вернуться на работу без нарушений

По словам Химочки, руководителям предприятий и индивидуальным предпринимателям Алтайского края сейчас следует ориентироваться на список из 42 видов деятельности, который был утвержден постановлением губернатора Виктора Томенко 6 апреля. Таким образом, им теперь не надо заполнять специальный бланк, о котором мы сообщали ранее.

«В этот перечень включены виды деятельности, на осуществление которых организации, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право в период действия Указа президента России № 239. Если предприятие подпадает под действие данного списка, оно может возобновить работу, не направляя заявлений или уведомлений в органы власти», — пояснил министр.