Алтайский министр разъяснил, как бизнесу вернуться на работу без нарушений

По словам Химочки, руководителям предприятий и индивидуальным предпринимателям Алтайского края сейчас следует ориентироваться на список из 42 видов деятельности, который был утвержден постановлением губернатора Виктора Томенко 6 апреля. Таким образом, им теперь не надо заполнять специальный бланк, о котором мы сообщали ранее.
«В этот перечень включены виды деятельности, на осуществление которых организации, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право в период действия Указа президента России № 239. Если предприятие подпадает под действие данного списка, оно может возобновить работу, не направляя заявлений или уведомлений в органы власти», — пояснил министр.
«Решение упростить порядок выхода на работу организаций было принято, чтобы в короткие сроки возобновить ключевые кооперационные цепочки в экономике региона», — сказал Химочка.
Такой механизм был выбран после поступления многочисленных обращений бизнеса в правительство Алтайского края. Только в прошлую пятницу, по словам министра, их пришло около 2,5 тыс.
Химочка подчеркнул, что в данном случае руководители предприятий, вернувшихся к работе по прежним графикам, обязаны обеспечить выполнение всех санитарно-эпидемиологических требований на своих объектах.
Парикмахерским, ветеринарным клиникам и другим организациям «не из списка» работать в данное время по-прежнему запрещено.