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Коронавирус

Алтайский министр заявил, что рудник, где рабочие заразились Covid-19, остановлен не будет

Министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка 23 апреля рассказал журналистам о ситуации на предприятиях края, их планах по противостоянию коронавирусу и высвобождению персонала.

Корбалихинский рудник.
Корбалихинский рудник.
http://sib-pm.ru/

Прежде всего, Химочка прокомментировал ситуацию с Корбалихинским рудником, рабочие которого заразились коронавирусом, и другими подразделениями холдинга «Сибирь-Полиметаллы» на территории края.

Помимо Корбалихинского, в Алтайском крае действуют еще два рудника и две фабрики холдинга, напомнил министр. Они продолжают работу под строгим контролем Роспотребназора. Поступление на эти объекты новых вахтовиков будет возможно только после прохождения предварительного 14-дневного карантина.

Сам Корбалихинский рудник, где в общей сложности заняты 599 человек, закрываться не будет, поскольку предприятию в постоянном режиме требуется откачка воды, подача кислорода в шахты и охрана.

Сейчас сотрудники рудника, так или иначе пострадавшие от коронавируса, разделены на три группы. Около 40 человек, у которых подтвердился Covid-19, находятся в рубцовской больнице. Еще 37 вахтовиков размещены в местной гостинице «Алиса». Третья группа изолирована в общежитии предприятия, который служим им обсерватором. Роспотребнадзор ведет тестирование на коронавирус.

Вячеслав Химочка.
Вячеслав Химочка.
Анна Зайкова.

О состоянии отдельных промышленных предприятий Вячеслав Химочка сообщил следующее:

  • «Алтайвагон» выполнил производственный план первого квартала и обеспечен заказами до июня текущего года. Ведутся переговоры о заключении контрактов на второе полугодие. Завод уведомил региональные власти о временном высвобождении около 500 сотрудников;
  • «Алтай-кокс» обеспечен заказами в полном объеме, «никакой „просадки“ по экономическим показателям нет», сказал краевой министр.
  • «Барнаульский вагоноремонтный завод» в настоящее время занимается только ремонтами вагонного парка. В производственном процессе задействованы более 360 человек, высвобождаются только те, кто работал по краткосрочным договорам.
  • На 50 промышленных предприятиях региона, по которым Минпромэнерго края ведет постоянный мониторинг, в прежнем режиме на работу выходят 79% персонала. В полном простое сейчас находится только производство — «Бриллианты Алроса», это решение собственников компании.

Также Химочка констатировал, что промышленные предприятия края пока не входят в число получателей государственной поддержки в виде банковских кредитов на выплату заработной платы.

По словам министра, им будет предложена поддержка из Фонда развития Алтайского края. Принято решение в 2020 году докапитализировать этот фонд еще на 100 млн рублей, то есть до 650 млн рублей.

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