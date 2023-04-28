Алтайский минпром рассказал, как намерен решать кадровую проблему на оборонных предприятиях

Кадровое обеспечение стало основной проблемой отрасли в 2022 году. Наиболее остро она стоит на предприятиях «Барнаултрансмаш», «Сибприбормаш», РФ «Уралвагонзавод».
Чтобы решить проблему, планируется закрепить персональных менеджеров в территориальных центрах занятости населения за оборонными предприятиями, а также организовать переобучение безработных граждан для получения ими востребованных в отрасли специальностей.
Кроме того, решено направлять учащихся выпускных курсов на оборонные предприятия для прохождения практики в приоритетном порядке и расширить кооперационные связи предприятий ОПК с предприятиями гражданских отраслей.
Активно «оборонка» будет взаимодействовать с УФСИН России по Алтайскому краю в плане трудоустройства осужденных к исправительным работам.
В результате это работы численность сотрудников уже увеличилась более чем на 2 000 человек. В планах увеличение еще на 2 700 человек.
Увеличение объемов производство также есть в сфере вагоностроения, объем производства в 2022 году составил 42,8 млрд рублей. Для сравнения: годом ранее — 28,2 млрд рублей. Также в 8 раз увеличился спрос на двигатели и топливные системы алтайского производства — ими занимается Алтайский завод прецизионных изделий.