Алтайский минпром рассказал, как намерен решать кадровую проблему на оборонных предприятиях

Оборонно-промышленный комплекс показал прирост объема производства продукции в 2022 году в 27%. Это следует из отчета министерства промышленности и энергетики Алтайского края, который попал в распоряжение alatapress.ru. Вместе с тем, в отрасли наметился серьезный кадровый дефицит, решать который намерены всеми путями.

Кадровое обеспечение стало основной проблемой отрасли в 2022 году. Наиболее остро она стоит на предприятиях «Барнаултрансмаш», «Сибприбормаш», РФ «Уралвагонзавод».

Чтобы решить проблему, планируется закрепить персональных менеджеров в территориальных центрах занятости населения за оборонными предприятиями, а также организовать переобучение безработных граждан для получения ими востребованных в отрасли специальностей.

Кроме того, решено направлять учащихся выпускных курсов на оборонные предприятия для прохождения практики в приоритетном порядке и расширить кооперационные связи предприятий ОПК с предприятиями гражданских отраслей.

«Барнаултрансмаш». sfo.gov.ru

Активно «оборонка» будет взаимодействовать с УФСИН России по Алтайскому краю в плане трудоустройства осужденных к исправительным работам.

В результате это работы численность сотрудников уже увеличилась более чем на 2 000 человек. В планах увеличение еще на 2 700 человек.

Увеличение объемов производство также есть в сфере вагоностроения, объем производства в 2022 году составил 42,8 млрд рублей. Для сравнения: годом ранее — 28,2 млрд рублей. Также в 8 раз увеличился спрос на двигатели и топливные системы алтайского производства — ими занимается Алтайский завод прецизионных изделий.