Одежда, вагоны и «оборонка». Что стало драйвером алтайской индустрии в 2022 году

По итогам 2022 года индустрия Алтайского края по объему выпущенной продукции выросла на 1,9%. Локомотивами роста стало производство ожеды, вагонов и химических веществ. А также, разумеется, продукции оборонных заводов.

Что выросло , то выросло

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка в ходе интернет-форума отметил серьезный прирост производства вагонов — на 17,7%. АО «Алтайвагон» и АО «Барнаульский вагоноремонтный завод» за год выпустили 9 621 вагон.

Производство одежды показало прирост в 62,7%. Это произошло, в первую очередь, за счет выпуска спецодежды для крупных предприятий, а также медицинских работников. По сути, отечественная спецодежда заменила импортную.

Хорошо себя проявил алтайский химпром, выросший на 8,2%. Драйвером роста стало производство серной кислоты, минеральных удобрений, пластмасс и лакокрасочных материалов. Также на 13,4% увеличилось производство лекарств и медицинских материалов.

Вячеслав Химочка,

глава минпромэнерго АК:

Говоря о ситуации в ОПК Алтайского края, отмечу, что ведущие предприятия отрасли по итогам 2022 года показали совокупный рост производства свыше 127%. Они проводят дополнительный набор рабочих и специалистов.

Вячеслав Химочка. Анна Зайкова

Сложности с деревом и металлом

Не все промышленные отрасли Алтайского края росли в 2022 году. Ряд из них показал падение, особенно добыча и обработка металлов, а также дерева.

Добыча металлических руд сократилась на 12%. По словам Вячеслава Химочки, это обусловлено приостановкой разработки Степного месторождения, ограниченными мощностями обогатительных фабрик и содержанием металлов в руде.

Новоалтайский литейно-механический завод. Фото: Максим Стрелковский.

На 2,2% сократился выпуск готовых металлических изделий, список которых состоит, преимущественно, из котлов. При этом министр отметил, что здесь статистика не вполне четко отражает положение дел.

Вячеслав Химочка,

глава минпромэнерго АК:

В 2022 году изменилась структура заказов — было произведено больше запасных частей и комплектующих, чем котлов, но предприятия отрасли (Сибэнергомаш-БКЗ, Межрегионэнергосервис, Бийский котельный завод и др.) отработали год с высоким уровнем загрузки и положительным финансовым результатом.