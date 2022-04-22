22 апреля
﻿
Экономика

Алтайский мусорный регоператор вновь судится с минстроем из-за лишения статуса

Фирма «Экостар» подала иск к министерству строительства и ЖКХ Алтайского края. Она требует признать недействительным протокол о лишении ее статуса регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) по Алейской зоне. Это вторая попытка вернуть статус. Тем временем в самой фирме продолжаются внутрикорпоративные споры

Мусор. Хранение.
Мусор. Хранение.
Altapress.ru

Вторая попытка

«Экостар» получил статус регоператора по Алейской и Славгородской зонам по итогам конкурса на 9 лет. К работе приступил с 31 августа и 21 сентября 2021 года. А уже 9 декабря минстрой расторг соглашение с фирмой — но только по Алейской зоне.

Произошло это по решению межведомственной комиссии, на которой фирме вменяли захламление площадок, невывоз мусора и долги перед контрагентами.

Протокол комиссии от 9 декабря и требует признать недействительным фирма «Экостар», иск подан в марте текущего года. Интересно, что это вторая попытка оспорить выводы комиссии. Первый, поданный в декабре 2021 года, в январе 2022-го сама же фирма и отозвала.

Мусор в Алейске, декабрь 2021 года.
Мусор в Алейске, декабрь 2021 года.
@aleysk_news

Не платил контрагентам

Причиной развода с регоператором стали жалобы юрлиц и населения на многочисленные нарушения, объяснили в правительстве края.

«Экостару» вменялись не только захламление контейнерных площадок и «нарушение вывоза ТКО» (так в протоколе), но неплатежи контрагентам — перевозчикам мусора.

К примеру, накопив долг перед алейской фирмой «Цветовод», «Экостар» просто не стал продлевать договор. После чего мусор в Алейске перестали вывозить и в городе ввели режим повышенной готовности.

Мусор. Место накопления отходов.
Мусор. Место накопления отходов.
Altapress.ru

Внутренние разногласия

Тогдашний директор «Экостара» Андрей Коляда объяснял членам комиссии: у фирмы нет своей техники, чтобы самой вывозить отходы. А денег не хватает.

Ежедневно после выплаты обязательных платежей и частичной оплаты долгов перед перевозчиками, остается не более 10 тыс. рублей.

К тому же, как заявил Андрей Коляда, у учредителей — внутренние разногласия. Ближайшее заседание суда по иску «Экостара» к минстрою состоится 27 мая.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
altapress.ru

Конфликты продолжаются

В декабре, уже после заседания комиссии в «Экостаре» сменился директор, следует из информации ЕГРЮЛ. Им стал Виктор Прокин — один из учредителей «Экостара», ранее возглавлявший первого регоператора Славгородской зоны фирмы «Позитив 88».

Однако, судя по картотеке арбитражного суда, «внутренние разногласия» учредители так и не преодолели.

Сам Андрей Коляда, бывший директор и соучредитель, ведет два судебных процесса с «Экостаром». Суд уже признал недействительным одно внеочередное собрание соучредителей фирмы. Как выясняется, еще в августе фирма расторгла с Колядой трудовой договор.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
Altapress.ru

Сейчас Коляда требует признать недействительным еще одно решение. В январе он сообщал «Банкфаксу», что с рубцовской базы фирмы вывезли все оборудование в неизвестном направлении, был заблокирован счет в банке. Он утверждал — что это следствие конфликта учредителей.

Вместо этой фирмы регоператором по Алейской зоне стала фирма «Линетт» (он также регоператор по ТКО по Каменской зоне), сообщили в правительстве края.

Ранее altapress.ru рассказывал, что регоператор ТКО по Рубцовский зоне «ВторГеоРесурс» подал заявление о признании себя банкротом.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость