Алтайский мусорный регоператор вновь судится с минстроем из-за лишения статуса

Вторая попытка
«Экостар» получил статус регоператора по Алейской и Славгородской зонам по итогам конкурса на 9 лет. К работе приступил с 31 августа и 21 сентября 2021 года. А уже 9 декабря минстрой расторг соглашение с фирмой — но только по Алейской зоне.
Произошло это по решению межведомственной комиссии, на которой фирме вменяли захламление площадок, невывоз мусора и долги перед контрагентами.
Протокол комиссии от 9 декабря и требует признать недействительным фирма «Экостар», иск подан в марте текущего года. Интересно, что это вторая попытка оспорить выводы комиссии. Первый, поданный в декабре 2021 года, в январе 2022-го сама же фирма и отозвала.
Не платил контрагентам
Причиной развода с регоператором стали жалобы юрлиц и населения на многочисленные нарушения, объяснили в правительстве края.
«Экостару» вменялись не только захламление контейнерных площадок и «нарушение вывоза ТКО» (так в протоколе), но неплатежи контрагентам — перевозчикам мусора.
К примеру, накопив долг перед алейской фирмой «Цветовод», «Экостар» просто не стал продлевать договор. После чего мусор в Алейске перестали вывозить и в городе ввели режим повышенной готовности.
Внутренние разногласия
Тогдашний директор «Экостара» Андрей Коляда объяснял членам комиссии: у фирмы нет своей техники, чтобы самой вывозить отходы. А денег не хватает.
Ежедневно после выплаты обязательных платежей и частичной оплаты долгов перед перевозчиками, остается не более 10 тыс. рублей.
К тому же, как заявил Андрей Коляда, у учредителей — внутренние разногласия. Ближайшее заседание суда по иску «Экостара» к минстрою состоится 27 мая.
Конфликты продолжаются
В декабре, уже после заседания комиссии в «Экостаре» сменился директор, следует из информации ЕГРЮЛ. Им стал Виктор Прокин — один из учредителей «Экостара», ранее возглавлявший первого регоператора Славгородской зоны фирмы «Позитив 88».
Однако, судя по картотеке арбитражного суда, «внутренние разногласия» учредители так и не преодолели.
Сам Андрей Коляда, бывший директор и соучредитель, ведет два судебных процесса с «Экостаром». Суд уже признал недействительным одно внеочередное собрание соучредителей фирмы. Как выясняется, еще в августе фирма расторгла с Колядой трудовой договор.
Сейчас Коляда требует признать недействительным еще одно решение. В январе он сообщал «Банкфаксу», что с рубцовской базы фирмы вывезли все оборудование в неизвестном направлении, был заблокирован счет в банке. Он утверждал — что это следствие конфликта учредителей.
Вместо этой фирмы регоператором по Алейской зоне стала фирма «Линетт» (он также регоператор по ТКО по Каменской зоне), сообщили в правительстве края.
Ранее altapress.ru рассказывал, что регоператор ТКО по Рубцовский зоне «ВторГеоРесурс» подал заявление о признании себя банкротом.