11 апреля
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Экономика

На Алтае первый регоператор, сортирующий мусор, хочет обанкротиться из-за многомиллионных долгов

Компания «ВторГеоРесурс», рег оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Рубцовской зоне Алтайского края, подал заявление о признании себя банкротом. Это первый мусорный регоператор в регионе, сумевший построить и ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс. Но компания задолжала кредиторам сумму, превышающую половину ее годовой выручки.

Комплекс по переработке мусора в Рубцовском районе.
Комплекс по переработке мусора в Рубцовском районе.
Дарья Зыкова.

Первый и единственный

«ВторГеоРесурс» — единственный в регионе регоператор по ТКО, построивший мусоросортировочный комплекс. Его ввели в эксплуатацию 1 апреля, правда, запуск в работу состоится только 1 июля, сообщил регоператор на своей страничке в «Одноклассниках».

1-го же апреля регоператор подал заявление в арбитраж о признании себя банкротом. «Заявление мотивировано наличием неисполненных перед кредиторами обязательств в размере 178 040 981 рублей 69 копеек», — указывает текст судебного акта.

Для сравнения: финансовые потребности на 2022 году регоператор — 286 млн рублей, указано в его производственной программе. То есть долги компании превысили 60% этой суммы.

Мусор Рубцовска.
Мусор Рубцовска.
rubadm.ru

Чем чревато банкротство

Банкротство регоператора может привести к цепочке банкротств операторов-перевозчиков мусор и отказу полигонов принимать мусор на захоронение. Но пока в России этого удавалось избежать.

Первым регоператором, вступившим в процедуру банкротства, стал «Аквалайн» из Вологодской области. В компании объяснили: власти области снизили тариф на 20%, пообещав компенсировать выпадающие доходы, сообщил РБК.

Компенсаций регоператор не получил, из-за чего у него накопились убытки. Но коллапса удалось избежать, суд ввел здесь внешнее управление на 1,5 года. Регоператор продолжает работать, несмотря на жалобы населения, о которых пишут местные СМИ.

Заявление о собственном банкротстве подал и новосибирский регоператор «Экология-Новосибирск». В феврале здесь введено наблюдение. Организация работает, ряд местных СМИ предположили, что главная задача подачи заявления — финансовое оздоровление.

ВторГеоРесурс&quot; информирует о себе.
ВторГеоРесурс" информирует о себе.
«ВторГеоРесурс» — «Одноклассники».

Плановая смена

Но, возможно, большим проблем в Рубцовский зоне не будет по другой причине. В 2022 году здесь предполагалось провести новый конкурс по отбору регоператоров.

«ВторГеоРесурс» заключил соглашение с регионом осенью 2018 года и на четыре года. Так что срок действия соглашения близок к завершению. Если к осени компанию признают банкротом, в конкурсе она участвовать не сможет — но к этому времени власти, возможно, подберут ему сменщика.

Ранее Российский экологический оператор" сообщил, что в Алтайском крае планируется создание крупного экотехнопарка и четырех мусоросортировочных комплексов. Дата в сообщении не фигурировала.

ВторГеоРесурс&quot; информирует о себе.
ВторГеоРесурс" информирует о себе.
«ВторГеоРесурс» — «Одноклассники».

Что известно о «ВторГеоРесурсе»

Зарегистрирован в Волчихинском районе Алтайского края.

70% компании принадлежит Александру Шанину и Олегу Медведеву, у них новосибирский ИНН. Остальная часть — у Алексей Обидина, гендиректора, и Людмилы Старцевой.

Выручка регоператора в 2020 году составила 249 млн рублей.

В 2020 году принято 476,6 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов.

«ВторГеоРесурс» оказывает услугу в 232 населенных пунктах Рубцовской зоны, в которых проживает более 318 тысяч человек.

Обслуживает Рубцовск и 12 районов: Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский и Угловский.

Кредиторы дважды пытались обанкротить «ВторГеоресурс», но после подачи ими заявления в суд компания гасила долги.

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