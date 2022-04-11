На Алтае первый регоператор, сортирующий мусор, хочет обанкротиться из-за многомиллионных долгов

Компания «ВторГеоРесурс», рег оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Рубцовской зоне Алтайского края, подал заявление о признании себя банкротом. Это первый мусорный регоператор в регионе, сумевший построить и ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс. Но компания задолжала кредиторам сумму, превышающую половину ее годовой выручки.

Первый и единственный

«ВторГеоРесурс» — единственный в регионе регоператор по ТКО, построивший мусоросортировочный комплекс. Его ввели в эксплуатацию 1 апреля, правда, запуск в работу состоится только 1 июля, сообщил регоператор на своей страничке в «Одноклассниках».

1-го же апреля регоператор подал заявление в арбитраж о признании себя банкротом. «Заявление мотивировано наличием неисполненных перед кредиторами обязательств в размере 178 040 981 рублей 69 копеек», — указывает текст судебного акта.

Для сравнения: финансовые потребности на 2022 году регоператор — 286 млн рублей, указано в его производственной программе. То есть долги компании превысили 60% этой суммы.

Мусор Рубцовска. rubadm.ru

Чем чревато банкротство

Банкротство регоператора может привести к цепочке банкротств операторов-перевозчиков мусор и отказу полигонов принимать мусор на захоронение. Но пока в России этого удавалось избежать.

Первым регоператором, вступившим в процедуру банкротства, стал «Аквалайн» из Вологодской области. В компании объяснили: власти области снизили тариф на 20%, пообещав компенсировать выпадающие доходы, сообщил РБК.

Компенсаций регоператор не получил, из-за чего у него накопились убытки. Но коллапса удалось избежать, суд ввел здесь внешнее управление на 1,5 года. Регоператор продолжает работать, несмотря на жалобы населения, о которых пишут местные СМИ.

Заявление о собственном банкротстве подал и новосибирский регоператор «Экология-Новосибирск». В феврале здесь введено наблюдение. Организация работает, ряд местных СМИ предположили, что главная задача подачи заявления — финансовое оздоровление.

ВторГеоРесурс" информирует о себе. «ВторГеоРесурс» — «Одноклассники».

Плановая смена

Но, возможно, большим проблем в Рубцовский зоне не будет по другой причине. В 2022 году здесь предполагалось провести новый конкурс по отбору регоператоров.

«ВторГеоРесурс» заключил соглашение с регионом осенью 2018 года и на четыре года. Так что срок действия соглашения близок к завершению. Если к осени компанию признают банкротом, в конкурсе она участвовать не сможет — но к этому времени власти, возможно, подберут ему сменщика.

Ранее Российский экологический оператор" сообщил, что в Алтайском крае планируется создание крупного экотехнопарка и четырех мусоросортировочных комплексов. Дата в сообщении не фигурировала.

ВторГеоРесурс" информирует о себе. «ВторГеоРесурс» — «Одноклассники».