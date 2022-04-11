На Алтае первый регоператор, сортирующий мусор, хочет обанкротиться из-за многомиллионных долгов

Первый и единственный
«ВторГеоРесурс» — единственный в регионе регоператор по ТКО, построивший мусоросортировочный комплекс. Его ввели в эксплуатацию 1 апреля, правда, запуск в работу состоится только 1 июля, сообщил регоператор на своей страничке в «Одноклассниках».
1-го же апреля регоператор подал заявление в арбитраж о признании себя банкротом. «Заявление мотивировано наличием неисполненных перед кредиторами обязательств в размере 178 040 981 рублей 69 копеек», — указывает текст судебного акта.
Для сравнения: финансовые потребности на 2022 году регоператор — 286 млн рублей, указано в его производственной программе. То есть долги компании превысили 60% этой суммы.
Чем чревато банкротство
Банкротство регоператора может привести к цепочке банкротств операторов-перевозчиков мусор и отказу полигонов принимать мусор на захоронение. Но пока в России этого удавалось избежать.
Первым регоператором, вступившим в процедуру банкротства, стал «Аквалайн» из Вологодской области. В компании объяснили: власти области снизили тариф на 20%, пообещав компенсировать выпадающие доходы, сообщил РБК.
Компенсаций регоператор не получил, из-за чего у него накопились убытки. Но коллапса удалось избежать, суд ввел здесь внешнее управление на 1,5 года. Регоператор продолжает работать, несмотря на жалобы населения, о которых пишут местные СМИ.
Заявление о собственном банкротстве подал и новосибирский регоператор «Экология-Новосибирск». В феврале здесь введено наблюдение. Организация работает, ряд местных СМИ предположили, что главная задача подачи заявления — финансовое оздоровление.
Плановая смена
Но, возможно, большим проблем в Рубцовский зоне не будет по другой причине. В 2022 году здесь предполагалось провести новый конкурс по отбору регоператоров.
«ВторГеоРесурс» заключил соглашение с регионом осенью 2018 года и на четыре года. Так что срок действия соглашения близок к завершению. Если к осени компанию признают банкротом, в конкурсе она участвовать не сможет — но к этому времени власти, возможно, подберут ему сменщика.
Ранее Российский экологический оператор" сообщил, что в Алтайском крае планируется создание крупного экотехнопарка и четырех мусоросортировочных комплексов. Дата в сообщении не фигурировала.
Что известно о «ВторГеоРесурсе»
Зарегистрирован в Волчихинском районе Алтайского края.
70% компании принадлежит Александру Шанину и Олегу Медведеву, у них новосибирский ИНН. Остальная часть — у Алексей Обидина, гендиректора, и Людмилы Старцевой.
Выручка регоператора в 2020 году составила 249 млн рублей.
В 2020 году принято 476,6 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов.
«ВторГеоРесурс» оказывает услугу в 232 населенных пунктах Рубцовской зоны, в которых проживает более 318 тысяч человек.
Обслуживает Рубцовск и 12 районов: Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский и Угловский.
Кредиторы дважды пытались обанкротить «ВторГеоресурс», но после подачи ими заявления в суд компания гасила долги.